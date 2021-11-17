Ассоциация работодателей: В Латгале дела идут ужасно! В Резекне антиваксеры закрывают предприятия

"Дела идут ужасно", - лаконично характеризует общую картину председатель правления Латвийской ассоциации работодателей Виталий Тихоненко.

В эти дни из ассоциации, в которой всего было 70 членов, вышли девять, представлявших небольшие предприятия. Среди них - одна парикмахер, три представителя общепита, остальные - мелкие торговцы.

Они ушли в поле антиваксеров, протестуя против действующего порядка, ограничивающего тех, у кого нет сертификата, и отделились от всех.

"С одной стороны, это по-детски, с другой - указывает на общую тенденцию в стране, так как эти люди представляют различные социальные группы, возрастные категории и оба пола".

Если на рижских предприятиях ситуация в целом позитивная и спокойная, то в Латгале картина вырисовывается проблематичная. "В ассоциации - шесть членов из Резекне, и они говорят, что ситуация в городе критическая, так как почти половина кафе не функционирует. В учреждениях Резекне есть работники, которые бьют себя в грудь - вакцинироваться не будем - и уходят с работы".

Самое ужасное, что люди готовы потерять доходы, уничтожить собственное благосостояние и благосостояние работников, чтобы вместо логических рассуждений остаться при своем принципе.

Руководитель ассоциации рассказывает, что в городе закрыто излюбленное жителями кафе только потому, что владелец выступает категорически против вакцинации. "В проигравших - все. Это путь к разрушению, а не к развитию".

В свою очередь, в Риге маленькие кафе и магазины приспособились к работе в "зеленом режиме" и на поток клиентов не жалуются. "В Риге общая картина позитивная. Владельцы маленьких магазинов говорят, что они спокойно могут работать в установленном в стране порядке. Противятся те, кто не отошел от принципов и отказывается вакцинироваться".

Тихоненко говорит, что наиболее негативное отношение к ограничениям среди людей, которые не вакцинировались - у нелатышей. По его мнению, корни этого отношения тянутся к девяностым годам, когда законы не работали, царил так называемый беспредел и люди были обворованы и одурачены. "У Латвии как маленького государства были лучшие возможности скоординировать инфраструктуру так, чтобы защитить общество от угроз заболевания и при этом не страдала бы предпринимательская деятельность".

Если бы люди сделали ответственный выбор, мы могли бы чувствовать себя как в Швейцарии, где мероприятия проходят очно и все работает.