Новые подробности о жизни Мэрилина Мэнсона
Стали известны шокирующие подробности образа жизни Мэрилина Мэнсона, музыканта, обвиняемого в насилии над женщинами.
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Стали известны шокирующие подробности образа жизни Мэрилина Мэнсона, музыканта, обвиняемого в насилии над женщинами.
Как сообщалось, в голливудской квартире Мэнсона была небольшая звуконепроницаемая стеклянная комната, куда он заточал женщин, с которыми встречался.
Несколько человек, бывших в отношениях с рок-музыкантом, признались изданию, что эта комната была как "одиночная камера, используемая для психологических пыток женщин". Сам Мэнсон называл ее "комнатой для плохих девочек".
"Он всегда шутил над этим, так высокомерно", - сказала Эшли Уолтерс, бывшая помощница Мэнсона и одна из десятков женщин, обвинивших музыканта в сексуальном насилии. Она утверждает, что Мэнсон рассказывал о комнате и другим людям.
Сам Мэнсон публично упомянул эту комнату в интервью журналу V в 2011 году. Теперь же появились новые подробности образа жизни музыканта.
Несколько друзей 52-летнего Мэнсона заявили, что певец показывал своим новым друзьям видео, на котором с ним занимаются оральным сексом.
- рассказал Рассел Уон, бывший когда-то другом Мэнсона.
Другой источник сообщил, что певец любил говорить об изнасиловании.
"Он все время шутил об изнасиловании. Ему нравилась идея изнасилования - говорить об этом, видеть его в кино", - сказал анонимный источник.
Сара Макнелли, обвиняющая Мэнсона в насилии, сказала: "Я боялась уже десять лет. Он отнял у меня все, а затем выплюнул. Я не знаю, какую боль он испытывает. Но он хочет, чтобы другие чувствовали эту боль снова и снова".