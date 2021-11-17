Новые подробности о жизни Мэрилина Мэнсона

Как сообщалось, в голливудской квартире Мэнсона была небольшая звуконепроницаемая стеклянная комната, куда он заточал женщин, с которыми встречался.

Несколько человек, бывших в отношениях с рок-музыкантом, признались изданию, что эта комната была как "одиночная камера, используемая для психологических пыток женщин". Сам Мэнсон называл ее "комнатой для плохих девочек".

"Он всегда шутил над этим, так высокомерно", - сказала Эшли Уолтерс, бывшая помощница Мэнсона и одна из десятков женщин, обвинивших музыканта в сексуальном насилии. Она утверждает, что Мэнсон рассказывал о комнате и другим людям.

Сам Мэнсон публично упомянул эту комнату в интервью журналу V в 2011 году. Теперь же появились новые подробности образа жизни музыканта.

Несколько друзей 52-летнего Мэнсона заявили, что певец показывал своим новым друзьям видео, на котором с ним занимаются оральным сексом.

"Мэнсон всем показывал серию видеоклипов с каждой девушкой, которая когда-либо занималась с ним оральным сексом. Он этим гордился,

- рассказал Рассел Уон, бывший когда-то другом Мэнсона.

Другой источник сообщил, что певец любил говорить об изнасиловании.

"Он все время шутил об изнасиловании. Ему нравилась идея изнасилования - говорить об этом, видеть его в кино", - сказал анонимный источник.