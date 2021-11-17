Чт, 18.11.2021
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Новые подробности о жизни Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон ФОТО: Reuters/ScanPix

Стали известны шокирующие подробности образа жизни Мэрилина Мэнсона, музыканта, обвиняемого в насилии над женщинами.

Как сообщалось, в голливудской квартире Мэнсона была небольшая звуконепроницаемая стеклянная комната, куда он заточал женщин, с которыми встречался.

Несколько человек, бывших в отношениях с рок-музыкантом, признались изданию, что эта комната была как "одиночная камера, используемая для психологических пыток женщин". Сам Мэнсон называл ее "комнатой для плохих девочек".

"Он всегда шутил над этим, так высокомерно", - сказала Эшли Уолтерс, бывшая помощница Мэнсона и одна из десятков женщин, обвинивших музыканта в сексуальном насилии. Она утверждает, что Мэнсон рассказывал о комнате и другим людям.

Сам Мэнсон публично упомянул эту комнату в интервью журналу V в 2011 году. Теперь же появились новые подробности образа жизни музыканта.

Несколько друзей 52-летнего Мэнсона заявили, что певец показывал своим новым друзьям видео, на котором с ним занимаются оральным сексом.

"Мэнсон всем показывал серию видеоклипов с каждой девушкой, которая когда-либо занималась с ним оральным сексом. Он этим гордился,

 - рассказал Рассел Уон, бывший когда-то другом Мэнсона.

Другой источник сообщил, что певец любил говорить об изнасиловании.

"Он все время шутил об изнасиловании. Ему нравилась идея изнасилования - говорить об этом, видеть его в кино", - сказал анонимный источник.

Сара Макнелли, обвиняющая Мэнсона в насилии, сказала: "Я боялась уже десять лет. Он отнял у меня все, а затем выплюнул. Я не знаю, какую боль он испытывает. Но он хочет, чтобы другие чувствовали эту боль снова и снова".


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