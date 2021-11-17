Беларусь начала увозить мигрантов из лагерей на границе

После осуществленных во вторник попыток мигрантов прорваться в Польшу в среду ситуация стала более спокойной, сообщает AP.

"Я получил информацию, что Лукашенко обеспечил первые автобусы, в которые садятся мигранты и уезжают", - сказал Васик.

Багдад призвал своих граждан вернуться обратно в Ирак, указав, что граница Беларуси со странами Европы закрыта.

Первые репатриационные рейсы из Беларуси в Ирак запланированы на четверг.

Официальное новостное агентство Беларуси БЕЛТА сообщило, что граждане стран Ближнего Востока, которые явились в Беларусь в качестве туристов и пытались нелегально попасть в страны ЕС, размещены в логистическом центре у границы. Таким образом, они получили возможность после нескольких проведенных в палатках ночей переночевать в помещении.