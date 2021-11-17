Ср, 17.11.2021
Не буду говорить, кто за это в ответе, так как считаю, что в ответе все - и политики, и эксперты, и общество Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

17 ноября в одном абзаце ⟩ 79 смертей за сутки, локдаун для непривитых и двухэтажный Lidl в Риге

Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Латвия уходит на праздничные выходные на минорной ноте - за прошедшие сутки в стране зарегистрировано наибольшее суточное число умерших пациентов с Covid-19 - скончались 79 человек. Однако это далеко не единственная важная на сегодня новость. Рассказываем обо всем по порядку.

События дня в одном абзаце

Кариньш не исключает локдауна для непривитых. А как же работа? Вышел новый выпуск передачи "Кто вам платит?", на этот раз ведущие и гости обсуждали работу в "зеленом режиме" и проблемы невакцинированных сотрудников. Если пропустили - посмотрите обязательно! Лукашенко и Меркель снова созвонились, мигрантов начали увозить из лагерей на границе. Больницы возобновляют плановые услуги, а в Резекне антиваксеры закрывают предприятия. Полиция будет разыскивать невакцинированных работников, а Юрий Перевощиков ответил на вопросы зрителей на русском языке. О позитивном: в Риге открывается двухэтажный Lidl, а ведущие подкаста "Кина - будет!" вспоминают любимые фильмы, которые обругали ни за что. В конце - два непростых вопроса: можно ли остановить Ледяева и почему восточноевропейцы не вакцинируются?

Все обсуждают

В Латвии за сутки выявлен 1501 новый случай Covid-19, поступила информация о 79 смертях. Так много пациентов с коронавирусом у нас в стране за день не умирало еще ни разу. В соцсетях жители пытаются понять, почему во время снижения заболеваемости и числа пациентов в больницах людей умирает все больше, возникают различные слухи. По словам экспертов, сегодняшние показатели смертности - последствия неконтролируемой вспышки инфекции, произошедшей в октябре, однако, возможно, у этого есть связь с системой здравоохранения Латвии, которая является одной из самых слабых в Европе.

Чем себя порадовать? 

Этот тест смогут пройти лишь те, кто рос в 90-е и нулевые, элементы эпохи которых так часто переплетались между собой на постсоветском пространстве!

Фото дня: Банк Латвии выпустит "Монету удачи", которая будет стоить 53 евро

ФОТО: Банк Латвии

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