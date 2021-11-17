17 ноября в одном абзаце ⟩ 79 смертей за сутки, локдаун для непривитых и двухэтажный Lidl в Риге

В Латвии за сутки выявлен 1501 новый случай Covid-19, поступила информация о 79 смертях. Так много пациентов с коронавирусом у нас в стране за день не умирало еще ни разу. В соцсетях жители пытаются понять, почему во время снижения заболеваемости и числа пациентов в больницах людей умирает все больше, возникают различные слухи. По словам экспертов, сегодняшние показатели смертности - последствия неконтролируемой вспышки инфекции, произошедшей в октябре, однако, возможно, у этого есть связь с системой здравоохранения Латвии, которая является одной из самых слабых в Европе.