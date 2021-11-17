Школы постепенно перейдут к использованию тестов на антигены

В настоящее время, в переходный период, учебные заведения продолжат использовать так называемые палочковые тесты для всего класса один раз в неделю. Если результат тестов окажется отрицательным, учащимся будет разрешено посещать кружки по интересам.

По словам Ноготковой, тесты на антигены будут введены для того, чтобы учащихся можно было тестировать чаще, кроме того, эти тесты рекомендованы Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, поскольку благодаря их использованию ускоряется диагностический процесс и повышается эффективность скрининга, так как передача вируса ограничивается более оперативно.

В переходный период учащиеся с 1-го по 3 -й классы будут проводить тест на антиген дома под присмотром родителей, а учащиеся с 4-го по 12-й классы будут делать это в образовательном учреждении.

Учащиеся 1-3-х классов сдают тест на этой неделе 21 ноября дома, а учащиеся 4-12-х классов сдают тесты либо 17 ноября в школе, либо дома 18 ноября, а затем 21 ноября, перед возвращением после выходных в школу.

В связи с тем, что самоуправления Риги, Вентспилса и Лиепаи решили, что некоторые классы не занимаются очно на текущей неделе, ученики этих классов не смогут получить тесты на антигены до 21 ноября и первый тест будет проведен 22 ноября в школах перед началом уроков. Если в тот же день школа сдает комбинированный так называемый палочковый тест, то сдаются оба теста, чтобы дети могли посещать кружки по интересам и занятия спортом.

Таким образом, в настоящее время планируется использовать как лабораторные скрининговые тесты, так и тесты на антигены. А именно, учащиеся с 1-го по 3-й класс должны будут пройти палочковый тест в школе, а тест на антиген - дома, в то время как невакцинированные ученики с 4-го по 12-й классы будут сдавать один палочковый тест и еще один тест на антиген в школе, а вакцинированные - два теста на антиген в школе.