Ср, 17.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

Видео ⟩ В аэропорту Таллинна украинец напал на полицейского. Его "успокоили" электрошокером

Сегодня в Таллиннском аэропорту полиция применила электрошокер для задержания агрессивного мужчины, который перед этим напал полицейского, пишет Rus.Postimees.

В 15.01 в полицию поступило сообщение об агрессивном мужчине в Таллиннском аэропорту. Отреагировавший на вызов патруль полиции вывел мужчину из здания аэропорта.

"После этого мужчина нанес одному полицейскому удар в лицо и замахнулся в сторону полицейских сумкой. Для того, чтобы остановить нападение, полицейские использовали перцовый газ и электрошокер и задержали мужчину", – сказал старший смены патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Кевин Энни.

Скорая помощь доставила пострадавшего полицейского для проверки здоровья в больницу. Задержанный 23-летний гражданин Украины не пострадал и его доставили в центр задержания.

Для выяснения обстоятельств начато уголовное производство.


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