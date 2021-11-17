Обязательная вакцинация: в Даугавпилсе с работы ушли 20 сотрудников учреждений образования

В 18 образовательных учреждениях Даугавпилса - пяти школах и 13 детских садах - никаких изменений не произошло, потому что все сотрудники имеют ковид-сертификаты.

Однако новые правила привели к изменениям в 28 других учреждениях образования - 14 школах и 14 дошкольных образовательных учреждениях. От работы здесь отстранены 48 сотрудников - 21 педагог и 27 технических работников. Большинство из них работают в детских садах.

Решение расторгнуть трудовые отношения из-за требования вакцинации приняли 20 сотрудников - 13 педагогов из 11 школ и семь технических работников из четырех школ и трех детских садов.

Как сообщила руководитель управления образования Марина Исупова, несмотря на то, что часть педагогов не может участвовать в учебном процессе, во всех учреждениях работа проходит по плану. Остальные педагоги разделили между собой большую часть нагрузки, также на работу приняты новые учителя.