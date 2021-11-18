Чт, 18.11.2021
С моей точки зрения так называемый локдаун запоздал на несколько недель. Маргарита Мельникова, председатель правления Екабпилсской региональной больницы
Маргарита Мельникова, председатель правления Екабпилсской региональной больницы

Ваш самый большой грех согласно знаку Зодиака

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Стрелец, Рыбы, Близнецы
ФОТО: pixabay.com/Engin_Akyurt

Дев съедает зависть, Козероги невероятно алчны, а Весы - тщеславны...

Согрешить просто, особенно если соблазн подстерегает вас на каждом шагу. Очень сложно найти человека, который бы никогда не оступался. И на то есть весомая причина, уверяют астрологи.

В том, что касается совершения грехов, очень большую роль играет знак Зодиака . Давайте же узнаем, что именно каждого из нас "заставляет" делать созвездие, под которым мы родились…

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Стрелец, Рыбы, Близнецы

НАВЕРХ
Back