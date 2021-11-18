Ваш самый большой грех согласно знаку Зодиака
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Дев съедает зависть, Козероги невероятно алчны, а Весы - тщеславны...
Дев съедает зависть, Козероги невероятно алчны, а Весы - тщеславны...
Согрешить просто, особенно если соблазн подстерегает вас на каждом шагу. Очень сложно найти человека, который бы никогда не оступался. И на то есть весомая причина, уверяют астрологи.
В том, что касается совершения грехов, очень большую роль играет знак Зодиака . Давайте же узнаем, что именно каждого из нас "заставляет" делать созвездие, под которым мы родились…