Латвия отмечает 103-ю годовщину провозглашения государства

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.

Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".

В честь провозглашения Латвийской Республики сегодня должны быть вывешены государственные флаги.

В Риге праздничные мероприятия пройдут онлайн и в "зеленом" режиме

К празднику столица украшена и подсвечена огнями. Традиционный декор в виде красно-бело-красных флагов дополнен произведениями современного искусства и световыми инсталляциями, в том числе в микрорайонах Риги.

"Самый безопасный способ провести государственный праздник в этом году - отметить его в кругу семьи, дома или прогуляться по городу. Поэтому в этом году мы особенно подумали об украшении и освещении Риги в самое темное время года. До конца года в городе будет больше света, причем не только в центре, но и в других районах", - сказал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Город оформлен в классическом праздничном стиле - на фонарных столбах мостов и путепроводов размещены вертикальные флаги, на перекрестках улиц - композиции из флагов.

Также в городе размещены стенды и плакаты с произведениями современного искусства, праздничными пожеланиями Рижской думы и латышскими народными песнями.