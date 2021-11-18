Латвия отмечает 103-ю годовщину провозглашения государства: как пройдет праздник?

"Наше государство - это мы сами! Это наши взаимоотношения, то, как мы относимся друг к другу, потому что, позитивно относясь друг к другу, мы укрепляем нашу страну", - сказал Кариньш.

Он напомнил, что "наши предки были очень сильными - вначале основав государство, а затем отстояв его независимость".

"Мы были очень сильными 30 лет назад, восстановив независимость Латвии. Сегодня мы тоже должны быть сильными перед лицом различных вызовов. И у нас есть стабильный и надежный фундамент - это мы сами, наши семьи, наши близкие, наши друзья", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что общими усилиями латвийское общество преодолеет любые трудности.

В Риге праздничные мероприятия пройдут онлайн и в "зеленом" режиме

К празднику столица украшена и подсвечена огнями. Традиционный декор в виде красно-бело-красных флагов дополнен произведениями современного искусства и световыми инсталляциями, в том числе в микрорайонах Риги.

"Самый безопасный способ провести государственный праздник в этом году - отметить его в кругу семьи, дома или прогуляться по городу. Поэтому в этом году мы особенно подумали об украшении и освещении Риги в самое темное время года. До конца года в городе будет больше света, причем не только в центре, но и в других районах", - сказал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Город оформлен в классическом праздничном стиле - на фонарных столбах мостов и путепроводов размещены вертикальные флаги, на перекрестках улиц - композиции из флагов.

Также в городе размещены стенды и плакаты с произведениями современного искусства, праздничными пожеланиями Рижской думы и латышскими народными песнями.

Как агентству LETA сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, некоторые учреждения культуры предложат концерты в "зеленом" режиме, которые можно посетить, предъявив ковид-сертификат. Концерты пройдут во Дворце культуры ВЭФ, зале Кокарсов Большой эстрады Межапарка, в Доме Рижского латышского общества, во Дворце культуры "Зиемельблазма".

При благоприятной погоде над Старой Ригой пролетят самолеты НВС и союзников

В день государственного праздника при благоприятной погоде Национальные вооруженные силы (НВС) планируют полет самолетов и вертолетов над Вецригой.

Представитель по связям с прессой командующего НВС Сандра Брале ранее подтвердила, что 18 ноября планируется полет самолетов НВС и союзников по НАТО над центром столицы, и один из них оставит за собой след из дыма красно-бело-красного цвета.

На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что 18 ноября вооруженные силы готовят "сюрприз" для народа Латвии, но, чтобы не способствовать скоплению людей, подробности не разглашались.