Военный парад и самолеты НВС над Ригой: Латвия отмечает 103-ю годовщину провозглашения государства

"Наше государство - это мы сами! Это наши взаимоотношения, то, как мы относимся друг к другу, потому что, позитивно относясь друг к другу, мы укрепляем нашу страну", - сказал Кариньш.

Он напомнил, что "наши предки были очень сильными - вначале основав государство, а затем отстояв его независимость".

"Мы были очень сильными 30 лет назад, восстановив независимость Латвии. Сегодня мы тоже должны быть сильными перед лицом различных вызовов. И у нас есть стабильный и надежный фундамент - это мы сами, наши семьи, наши близкие, наши друзья", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что общими усилиями латвийское общество преодолеет любые трудности.

В Риге праздничные мероприятия проходят онлайн и в "зеленом" режиме

К празднику столица украшена и подсвечена огнями. Традиционный декор в виде красно-бело-красных флагов дополнен произведениями современного искусства и световыми инсталляциями, в том числе в микрорайонах Риги.

"Самый безопасный способ провести государственный праздник в этом году - отметить его в кругу семьи, дома или прогуляться по городу. Поэтому в этом году мы особенно подумали об украшении и освещении Риги в самое темное время года. До конца года в городе будет больше света, причем не только в центре, но и в других районах", - сказал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Город оформлен в классическом праздничном стиле - на фонарных столбах мостов и путепроводов размещены вертикальные флаги, на перекрестках улиц - композиции из флагов.

Также в городе размещены стенды и плакаты с произведениями современного искусства, праздничными пожеланиями Рижской думы и латышскими народными песнями.

Как агентству LETA сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, некоторые учреждения культуры предложат концерты в "зеленом" режиме, которые можно посетить, предъявив ковид-сертификат. Концерты пройдут во Дворце культуры ВЭФ, зале Кокарсов Большой эстрады Межапарка, в Доме Рижского латышского общества, во Дворце культуры "Зиемельблазма".

При благоприятной погоде над Старой Ригой пролетели самолеты НВС и союзников

В день государственного праздника Национальные вооруженные силы (НВС) пролетели на самолетах и вертолетах над Вецригой.

Представитель по связям с прессой командующего НВС Сандра Брале ранее подтвердила, что 18 ноября планируется полет самолетов НВС и союзников по НАТО над центром столицы, и один из них оставит за собой след из дыма красно-бело-красного цвета.

На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что 18 ноября вооруженные силы готовят "сюрприз" для народа Латвии, но, чтобы не способствовать скоплению людей, подробности не разглашались.

НВС поздравили жителей Латвии с праздником проездом военной техники по улицам Риги

Поздравляя жителей страны с годовщиной провозглашения Латвийской Республики, военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС) сегодня проехали по улицам Риги на военной технике.

В Twitter НВС сообщают, что горожанам не стоит волноваться, если они заметят на улицах столицы военную технику, а в небе над Ригой - самолеты.

"Это наше поздравление с 103-й годовщиной Латвии", - сообщили в НВС, приглашая жителей страны следить за ним в прямом эфире телевидения.