От Covid-19 скончались 26 человек. Выявлен 1221 новый случай
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1221 новый случай Covid-19, поступила информация о 26 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1221 новый случай Covid-19, поступила информация о 26 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
19 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. 7 человек были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 765 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 456 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 935 случаев.
Доля положительных результатов тестирования составила 9,6%. Было сделано12 708 тестов.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 244 561 жителя Латвии.
В Латвии от Covid-19 полностью привито уже 60% населения
Курс вакцинации от Covid-19 в Латвии завершили 60% населения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
За три первых дня этой недели в среднем прививалось около 10 100 человек в день, что меньше, чем в среднем в день в течение последнего месяца, кроме того, количество получивших первую дозу вакцины не превышало 2900 человек в день.
В среду первую дозу вакцины получили 2418 человек, вторую - 4280, а 1272 человека привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Еще 2595 человек получили дополнительную прививку от Covid-19.
По данным Центрального статистического управления, в начале июля 2021 года в Латвии проживали 1 882 200 человек, из них первую дозу вакцины получили 988 154 человека, что составляет 52,5% населения. Вторую дозу получили 872 908 человек, а еще около 258 500 привились вакциной Johnson & Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,13 млн человек, или 60,11% населения страны.