От Covid-19 скончались 26 человек. Выявлен 1221 новый случай

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

два человека в возрасте от 40 до 49 лет;

пять человек в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

​четыре человека в возрасте от 90 до 99 лет.

19 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. 7 человек были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 765 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 456 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 935 случаев.

Доля положительных результатов тестирования составила 9,6%. Было сделано12 708 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 244 561 жителя Латвии.

В Латвии от Covid-19 полностью привито уже 60% населения

Курс вакцинации от Covid-19 в Латвии завершили 60% населения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

За три первых дня этой недели в среднем прививалось около 10 100 человек в день, что меньше, чем в среднем в день в течение последнего месяца, кроме того, количество получивших первую дозу вакцины не превышало 2900 человек в день.

В среду первую дозу вакцины получили 2418 человек, вторую - 4280, а 1272 человека привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Еще 2595 человек получили дополнительную прививку от Covid-19.