Видео ⟩ Жительница Латгале вместо одной вакцины от Covid-19 получила и дополнительную дозу

Зрительница передачи рассказала: "У меня был положительный результат на [Covid-19] 5 февраля, и у меня закончились эти 180 дней 5 августа. 15 октября мне сделали первую вакцину Pfizer. Семейный врач. Но 11 октября вступили в силу эти изменения, что этих 180 дней больше нет.

Для переболевших в постановлении Кабинета Министров от 11 октября четко и недвусмысленно сказано, что переболевшим Covid-19 нужно сделать только одну вакцину, и сертификат будет действительным. Но об этом мне не сообщил семейный врач, к которому я обратилась и сделал мне вторую прививку 5 ноября".

Для объяснения случая, а их даже было несколько, так считает жительница, передача обратилась в Национальную службу здравоохранения (NVD).

"Если случай Covid-19 подтвержден лабораторно и зарегистрирован в Латвии (получен положительный тест на Covid-19), то одной дозы вакцины достаточно для получения сертификата вакцинации.

Перед вакцинацией врач проверяет информацию на портале E-veseliba, чтобы убедиться, что у человека есть лабораторный результат.

С 11 октября этого года отменен 180-дневный срок для получения одной вакцины после болезни. Однако, если человек прошел полный курс вакцинации после болезни, то в дополнительной вакцине нет необходимости.

Если у жителей есть вопросы по этому поводу, свяжитесь с нами по телефону 8989", - пояснила передаче представитель NVD Инга Васильева.

В конкретной ситуации есть даже несколько вариантов. Во-первых, факт болезни пациента не занесен в систему E-veselība, в результате чего семейный врач его не видел.

Жительница утверждает, что семейный врач знал об этом случае, ему также об этом напомнили. Во-вторых, из-за незнания терапевта была сделана незапланированная дополнительная вакцинация. В-третьих, в системе E-veselība произошла системная ошибка.