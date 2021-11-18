Фото ⟩ Анна Дзюба закрыла Instagram и сменила цвет волос

Возможно, так 31-летняя певица намекнула, что займется сольным проектом, пишет StarHit.ru. Портал сообщает, что она удалила все публикации в своем личном блоге, а затем опубликовала снимок своего нового образа. Исполнительница сменила имидж - перекрасилась в блондинку.

Звездные коллеги и подписчики поспешили написать, что остались в восторге от преображения.

Напомним, группа Artik & Asti была основана в 2010 году. Летом 2020-го коллектив отметил десять лет существования. Причем за этот период между артистами ни разу не возникало громких скандалов. Коллеги предпочли так же спокойно расстаться.

Artik & Asti ФОТО: Пресс-фото

Группе Artik & Asti исполнилось 10 лет.

"10 лет с момента, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста!" - отметил Артем Умрихин.

Певец добавил, что группа продолжит свое существование.