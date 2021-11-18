Начат сбор подписей о выдаче сертификата Covid-19 "ответственным за себя" непривитым жителям

Инициативу подал Юрис Бирзниекс, который указал, что главный аргумент, почему непривитые могут иметь больше ограничений, чем вакцинированные, - это переполненность больниц, где в настоящее время находится большинство непривитых пациентов.

По его словам, подходящим решением для невакцинированных людей, которые хотят пользоваться свободой и пользоваться правами, которыми пользуются вакцинированные люди, является предоставление этой группе общества возможности взять на себя ответственность за риск того, что больницы не будут перегружены во время режима ЧС.

Бирзниекс предлагает предоставить возможность подписать документ очно или в цифровом виде с помощью электронной подписи, в котором говорится, что в случае заражения Covid-19 во время режима чрезвычайной ситуации житель отказывается от услуг больницы или обязуется самостоятельно покрывать расходы, используя эти услуги.

По словам автора инициативы, в настоящее время непривитые жители лишены возможности свободно выбирать, делать им прививки или нет. "Это не только моральное и материальное давление, но и ограничение этих людей передвигаться и работать. В демократическом обществе такой кризис необходимо решать другими методами", - говорит Бирзниекс.

Он подчеркнул, что такой документ также будет включать в себя обязательство со стороны "ответственного" невакцинированного жителя проводить тесты на Covid-19, при необходимости, в соответствии с установленным алгоритмом, покрывая эти расходы самостоятельно или договариваясь о покрытии этих расходов с работодателем.

После подписания соответствующего документа жители получали бы совместимый сертификат со следующими из этого правами, льготами и видами поддержки. В соответствующих общественных местах и во время выполнения рабочих обязанностей этот сертификат был бы действителен вместе с результатами теста на Covid-19.

Невакцинированные жители, обязавшись лечиться от Covid-19 во время чрезвычайной ситуации без нагрузки на больницы или покрывая расходы за свой счет, а также делая тесты на Covid-19, угрожали бы остальным жителям не больше, чем вакцинированные. Поэтому они определенно могли бы получить действующий сертификат.

Таким образом сохранилось бы право жителей добровольно решать вопрос о вакцинации, не угрожая другим, в тот период времени, когда реализация их прав может угрожать способности системы здравоохранения обеспечить нормальные услуги другим жителям. Это возможность для общества научиться демократическому сотрудничеству и личной ответственности, уважая выбор других, а не устраивая конфронтацию между вакцинированными и невакцинированными, считает автор инициативы.