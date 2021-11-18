Фото, видео ⟩ Яна Брук вновь перевоплотилась в Милду. Но теперь с QR-кодом

Яна уже не первый год делает перформансы ко Дню независимости Латвии. В прошлый раз бурную реакцию вызвали ее фото в стиле пин-ап, на которых она была обнажена и завернулась в государственный флаг.

"Моя Милда, гуляющая по Риге, очень полюбилась людям, но когда я делала ту работу, в стране еще не было пандемии. Милда гуляла без маски и без сертификата", - говорит блогер.

Яна подчеркивает, что то, что она делает - это художественный акт, искусство, а оно - "это всегда отражение времени, людей и событий, которые происходят вокруг".

"На сегодняшний день вакцинация и коронавирус - главные темы в Латвии. Они в корне изменили нашу жизнь. Закрыть глаза или не участвовать в этом невозможно - это коснулось всех!" - отмечает она.

ФОТО: Личный архив Яны Брук/фото Владимира Малышева

Яна объяснила, что Милда как "самая главная представительница прекрасного пола в Латвии" вместе со всеми жителями надела маску и получила сертификат.

Воплотить эту идею было сложно. Боди-арт создала Светлана Козлова. Фото сделал один из участников TikTok-дома Владимир Малышев.

"Больше всего времени ушло на изготовление золотой короны из шприцев, которую я полностью делала сама. Для воплощения таких идей самое главное - найти творческую команду и поддержку. Тогда все обязательно получится", - резюмирует Яна.

ФОТО: Личный архив Яны Брук/фото Владимира Малышева

Брук не скрывает, что знакомые сказали, что этот перформанс похож на государственный заказ. Но эпатажная блондинка сразу опровергает это.

"Хотя если бы ко мне обратились, то я бы смогла придумать много крутых идей, кроме плакатов в индийском стиле с призывом о вакцинации, которые были развешаны по всему городу совсем недавно", - подчеркивает Яна Брук.