Чт, 18.11.2021
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Диана Занде, психотерапевт

Попытка 11-летней девочки обнять Роналду могла обойтись её семье в огромную сумму

ФОТО: AP/Scanpix

После того как 11-летняя Эддисон Уилан выбежала на поле, чтобы обнять звезду мирового футбола Криштиану Роналду, её семье грозил значительный штраф, но на этот раз он не был наложен, сообщил Insider.

На прошлой неделе, после матча отборочного турнира чемпионата мира, в котором Португалия сыграла вничью со сборной Ирландии, маленькая девочка по имени Эддисон Уилан выбежала на поле, чтобы обнять своего кумира Криштиану Роналду.

Поначалу охранники пытались убрать девочку с поля, но Роналду возразил и обнял Эддисон, отдав ей свою футболку.

"Когда я выбежала на поле, я крикнула имя Роналду. Он повернулся и сказал охраннику, чтобы меня не трогали. Я была потрясена и заплакала, когда он подошёл ко мне. В этот момент я попросила его футболку. Он спросил, всё ли у меня в порядке. Когда Роналду вручил мне футболку, я подумала: "Моя мечта сбылась. Это был, вероятно, последний раз, когда Роналду играл в Ирландии", - сказала Эддисон.

Это, конечно, был прекрасный момент, но для семьи Эддисон такая выходка дочери могла обойтись в круглую сумму. Первоначально девочка была оштрафована на 3000 евро.

"Я была оштрафована за то, что выбежала. Мой отец заплатит", - сказала Эддисон сначала.

Учитывая, что матч проходил в Ирландии, Федерация футбола Ирландии (IFF) могла наложить конкретный штраф. Однако в интервью ESPN представитель IFF заявил, что на девочку не будет наложен штраф.


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