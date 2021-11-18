Попытка 11-летней девочки обнять Роналду могла обойтись её семье в огромную сумму

На прошлой неделе, после матча отборочного турнира чемпионата мира, в котором Португалия сыграла вничью со сборной Ирландии, маленькая девочка по имени Эддисон Уилан выбежала на поле, чтобы обнять своего кумира Криштиану Роналду.
Поначалу охранники пытались убрать девочку с поля, но Роналду возразил и обнял Эддисон, отдав ей свою футболку.
"Когда я выбежала на поле, я крикнула имя Роналду. Он повернулся и сказал охраннику, чтобы меня не трогали. Я была потрясена и заплакала, когда он подошёл ко мне. В этот момент я попросила его футболку. Он спросил, всё ли у меня в порядке. Когда Роналду вручил мне футболку, я подумала: "Моя мечта сбылась. Это был, вероятно, последний раз, когда Роналду играл в Ирландии", - сказала Эддисон.
Это, конечно, был прекрасный момент, но для семьи Эддисон такая выходка дочери могла обойтись в круглую сумму. Первоначально девочка была оштрафована на 3000 евро.
"Я была оштрафована за то, что выбежала. Мой отец заплатит", - сказала Эддисон сначала.
Учитывая, что матч проходил в Ирландии, Федерация футбола Ирландии (IFF) могла наложить конкретный штраф. Однако в интервью ESPN представитель IFF заявил, что на девочку не будет наложен штраф.