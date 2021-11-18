Попытка 11-летней девочки обнять Роналду могла обойтись её семье в огромную сумму

"Когда я выбежала на поле, я крикнула имя Роналду. Он повернулся и сказал охраннику, чтобы меня не трогали. Я была потрясена и заплакала, когда он подошёл ко мне. В этот момент я попросила его футболку. Он спросил, всё ли у меня в порядке. Когда Роналду вручил мне футболку, я подумала: "Моя мечта сбылась. Это был, вероятно, последний раз, когда Роналду играл в Ирландии", - сказала Эддисон.