Лера Бойко - жена вратаря "Динамо", которая обожает пляж и солнце

Так уж получилось, что украинский вратарь Денис Бойко на протяжении практически всей футбольной карьеры находится в тени других голкиперов. В киевском "Динамо" Бойко - стабильный сменщик Георгия Бущана, а в сборной Украины и вовсе является третьим, а то и четвёртым голкипером.

Остаётся голкипер и в тени собственной супруги. Если покопаться в интернете, то фамилия "Бойко" чаще упоминается в материалах о Валерии - прекрасной спутнице футбольного вратаря.

"Супруга украинского вратаря снялась в откровенном бикини", "Прекрасная жена Дениса Бойко поразила идеальной фигурой и невероятной гибкостью", "Жена голкипера "Динамо" взорвала сеть пляжными снимками с отдыха", "Жена вратаря "Динамо" показала знойное тело" - это лишь малая часть заголовков из украинской жёлтой прессы.

В Instagram Валерии и правда очень много фотографий в купальнике с пляжа. Особенно много таких снимков было, когда её муж выступал в Турции и Испании. Правда, в зарубежных клубах 33-летний голкипер закрепиться не смог и вернулся на родину.

Горячие фотографии девушки с отдыха пользуются большой популярностью, о чём с уверенностью можно сказать, глядя на количество подписчиков. У Дениса Бойко их 54 тысячи, а у Леры - 60 тысяч.

После развода со своей первой женой Ольгой футболист полгода был в холостяках, а затем обратил внимание на сексуальную ведущую OTV. Валерия тогда была замужем и у неё был ребёнок, но, несмотря на это, красавица решила уйти к голкиперу. Денис и Лера поженились в 2011 году.

"Как-то я увидел такую прекрасную девушку и не мог пройти мимо. Потом начал узнавать у своих знакомых, кто её знает. Чуть не с объявлениями ходил. В итоге начал общаться с её подругой, через которую попросил номер своей будущей жены. Я набрал её, а она не очень приветственно ответила мне. Но я руки не опустил и начал настойчиво ей звонить", - рассказывал Денис в соцсетях об истории знакомства с Валерией.