"Динамо" завершило домашнюю серию поражением от "Ак Барса"

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 1:3 (0:3, 0:0, 1:0).

Уже к концу первого периода рижане уступали со счётом 0:3. Голами в составе "Ак Барса" отметились Артём Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. Во втором игровом отрезке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в третьем периоде единственную шайбу рижан провёл Мэтт Лорито.

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 28 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. "Ак Барс" с 40 очками в 30 матчах идёт на четвёртом месте на Востоке.