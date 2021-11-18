Чт, 18.11.2021
С моей точки зрения, так называемый локдаун запоздал на несколько недель. Маргарита Мельникова, председатель правления Екабпилсской региональной больницы
Маргарита Мельникова, председатель правления Екабпилсской региональной больницы

"Динамо" завершило домашнюю серию пораженим от "Ак Барса"

В четверг, 18 ноября, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 1:3 (0:3, 0:0, 1:0).

Уже к концу первого периода рижане уступали со счётом 0:3. Голами в составе "Ак Барса" отметились Артём Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. Во втором игровом отрезке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в третьем периоде единственную шайбу рижан провёл Мэтт Лорито.

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 28 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. "Ак Барс" с 40 очками в 30 матчах идёт на четвёртом месте на Востоке.

Далее рижан ожидает три матча на выезде - 21.11 против ХК "Сочи", 23.11 против "Ак Барса" и 25.11 против "Нефтехимика".


НАВЕРХ
Back