"Динамо" завершило домашнюю серию пораженим от "Ак Барса"
В четверг, 18 ноября, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В четверг, 18 ноября, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 1:3 (0:3, 0:0, 1:0).
Уже к концу первого периода рижане уступали со счётом 0:3. Голами в составе "Ак Барса" отметились Артём Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. Во втором игровом отрезке командам не удалось поразить ворота друг друга, а в третьем периоде единственную шайбу рижан провёл Мэтт Лорито.
В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 28 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. "Ак Барс" с 40 очками в 30 матчах идёт на четвёртом месте на Востоке.
Далее рижан ожидает три матча на выезде - 21.11 против ХК "Сочи", 23.11 против "Ак Барса" и 25.11 против "Нефтехимика".