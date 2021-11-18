Ошибка в системе: после третьего укола вакцины эстонка "стала мужчиной"

"Предупреждение о том, что может сделать с вами третья инъекция вакцины: ваш пол может за ночь измениться. Я подозреваю, что это заговор геев",

"Правильная рубрика, однако, "О IТ-чудесах в области медицины". А именно - моя коллега, мать нескольких детей, пошла на третий укол вакцины. Как же она была удивлена, когда в уведомлении о вакцинации на портале для пациентов увидела, что она стала мужчиной. Личный код и прочее остались прежними, но в графе "пол" написано "мужчина". Интересно то, как такая ошибка вообще может произойти, поскольку та же страница содержит личный код, в котором есть информация и о поле", - пишет Маттсон.