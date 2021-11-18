Ошибка в системе: после третьего укола вакцины эстонка "стала мужчиной"

Тоомас Маттсон опубликовал в Facebook сообщение, которое сбило людей с толку.
"Правильная рубрика, однако, "О IТ-чудесах в области медицины". А именно - моя коллега, мать нескольких детей, пошла на третий укол вакцины. Как же она была удивлена, когда в уведомлении о вакцинации на портале для пациентов увидела, что она стала мужчиной. Личный код и прочее остались прежними, но в графе "пол" написано "мужчина". Интересно то, как такая ошибка вообще может произойти, поскольку та же страница содержит личный код, в котором есть информация и о поле", - пишет Маттсон.
По словам Карилин Энгельбрахт, руководителя отдела коммуникаций эстонского Центра информационных систем здравоохранения и благополучия, такая ситуация может возникнуть в случае ошибки в программном обеспечении поставщика медицинских услуг, создавшего уведомление о вакцинации. "Такое уведомление следует удалить и создать новое с нужным полом. На самом портале для пациентов это изменить нельзя", - добавляет он.