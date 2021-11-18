Пт, 19.11.2021
Жалко, что Янис Иесалниекс заблокировал меня в Twitter - следить за его размышлениями было интереснее, чем смотреть "Тупой и еще тупее". Том Лусис
Том Лусис
3

Ошибка в системе: после третьего укола вакцины эстонка "стала мужчиной"

Скриншот с digilugu.ee ФОТО: Shutterstock/ Kuvatõmmis digilugu.ee

В среду, 17 ноября, эстонский журналист и специалист по связям с общественностью Тоомас Маттсон сообщил в социальных сетях, что его коллегу-женщину после третьего укола вакцины указали в уведомлении о вакцинации как мужчину, пишет Rus.Postimees.

Тоомас Маттсон опубликовал в Facebook сообщение, которое сбило людей с толку.

"Предупреждение о том, что может сделать с вами третья инъекция вакцины: ваш пол может за ночь измениться. Я подозреваю, что это заговор геев",

3

- пошутил он.

"Правильная рубрика, однако, "О IТ-чудесах в области медицины". А именно - моя коллега, мать нескольких детей, пошла на третий укол вакцины. Как же она была удивлена, когда в уведомлении о вакцинации на портале для пациентов увидела, что она стала мужчиной. Личный код и прочее остались прежними, но в графе "пол" написано "мужчина". Интересно то, как такая ошибка вообще может произойти, поскольку та же страница содержит личный код, в котором есть информация и о поле", - пишет Маттсон.

По словам Карилин Энгельбрахт, руководителя отдела коммуникаций эстонского Центра информационных систем здравоохранения и благополучия, такая ситуация может возникнуть в случае ошибки в программном обеспечении поставщика медицинских услуг, создавшего уведомление о вакцинации. "Такое уведомление следует удалить и создать новое с нужным полом. На самом портале для пациентов это изменить нельзя", - добавляет он.


НАВЕРХ
Back