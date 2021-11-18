Минск: Лукашенко и Меркель достигли соглашения о решении миграционного кризиса
18 ноября состоялся первый рейс из Беларуси в иракский Багдад для эвакуации иракских граждан, желающих добровольно вернуться в страну, сообщают зарубежные СМИ.
18 ноября состоялся первый рейс из Беларуси в иракский Багдад для эвакуации иракских граждан, желающих добровольно вернуться в страну, сообщают зарубежные СМИ.
"Только что прилетел самолет. В нем 431 человек", - сообщил "Интерфаксу" представитель иракской миссии во время первого полета мигрантов.
По его словам, других рейсов пока не планируется.
Представитель посольства ранее заявил, что самолет для репатриации сначала приземлится в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем - в Багдаде.
По словам Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, в настоящее время в Беларуси находятся около 7000 мигрантов. 2000 из них поселились в лагере у границы с Польшей.
Соглашение Лукашенко и Меркель?
По словам Эйсмонт, Лукашенко в телефонных переговорах с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель достигли соглашения относительно миграционного кризиса.
"ЕС создаст гуманитарный коридор для 2 000 беженцев в лагере. Мы окажем поддержку оставшимся 5 000, насколько это возможно, вернуться в свои страны, если они того пожелают".
В Германии не стали комментировать упомянутый Эйсмонт "гуманитарный коридор".
Европейская комиссия (ЕК) подтвердила в среду, 17 ноября, что проведет технические переговоры с Беларусью о репатриации мигрантов, пытающихся пересечь польскую границу.
Польша, в свою очередь, заявила в четверг, что были задержаны еще 100 мигрантов, ночью незаконно попавшие в Польшу из Беларуси.
По данным Министерства обороны Польши, пограничный забор был разрушен белорусскими силовиками, а мигранты, отвлекая внимание, забросали польские силы безопасности камнями.
Контекст
В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима Лукашенко на ЕС в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.
С прошлого понедельника мигранты предпринимают массовые попытки проникнуть из Беларуси на территорию Польши.
Европейский союз обвинил минский режим в попытке отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции против режима в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.