Минск: Лукашенко и Меркель достигли соглашения о решении миграционного кризиса

"Только что прилетел самолет. В нем 431 человек", - сообщил "Интерфаксу" представитель иракской миссии во время первого полета мигрантов.

По его словам, других рейсов пока не планируется.

Представитель посольства ранее заявил, что самолет для репатриации сначала приземлится в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем - в Багдаде.

По словам Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, в настоящее время в Беларуси находятся около 7000 мигрантов. 2000 из них поселились в лагере у границы с Польшей.

Соглашение Лукашенко и Меркель?

По словам Эйсмонт, Лукашенко в телефонных переговорах с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель достигли соглашения относительно миграционного кризиса.

"ЕС создаст гуманитарный коридор для 2 000 беженцев в лагере. Мы окажем поддержку оставшимся 5 000, насколько это возможно, вернуться в свои страны, если они того пожелают".

В Германии не стали комментировать упомянутый Эйсмонт "гуманитарный коридор".

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила в среду, 17 ноября, что проведет технические переговоры с Беларусью о репатриации мигрантов, пытающихся пересечь польскую границу.

Польша, в свою очередь, заявила в четверг, что были задержаны еще 100 мигрантов, ночью незаконно попавшие в Польшу из Беларуси.

По данным Министерства обороны Польши, пограничный забор был разрушен белорусскими силовиками, а мигранты, отвлекая внимание, забросали польские силы безопасности камнями.

Контекст

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима Лукашенко на ЕС в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

С прошлого понедельника мигранты предпринимают массовые попытки проникнуть из Беларуси на территорию Польши.