Скончался актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин
В четверг, 17 ноября, скончался российский актер Игорь Савочников, пишет "Медуза".
В четверг, 17 ноября, скончался российский актер Игорь Савочников, пишет "Медуза".
Артисту было 58 лет. Причиной смерти стали проблемы с печенью, написал Telegram-канал Mash. 10 ноября актер был госпитализирован из-за болей в спине, была сделана операция. Также известно, что Савочкин боролся с онкозаболеванием.
Савочкин родился 14 мая 1963 года, работал в московском Театре на Покровке и в театре "На досках", а также в кинокомпании режиссера Тимура Бекмамбетова "Базелевс".
Артист сыграл более 100 ролей в кино, наиболее известные среди которых - "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "Левиафан". На телевидении актера можно было увидеть в таких сериалах, как "Эпидемия", "Домашний арест", "Метод", "Адмиралъ" и других. Одной из последних работ актера в кино был фильм "Иван Денисович" по повести Александра Солженицина.