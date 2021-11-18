Чт, 18.11.2021
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Диана Занде, психотерапевт

18 ноября в одном абзаце ⟩ Латвии - 103 года, вероломная почта, а вакцина меняет пол?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Поздравляем всех со 103 годовщиной провозглашения Латвийского государства! Парады, авиасюрприз и прочее - это понятно, но что еще произошло за сегодня? Собрали для вас главное за день!

События дня в одном абзаце

Новость дня: Латвия отмечает 103-ю годовщину провозглашения государства!  Тем временем прививки продолжают будоражить умы латвийцев: начат сбор подписей о выдаче ковид-сертификата "ответственным за себя" непривитым, а в Латгале женщина вместо одной вакцины от Covid-19 получила и дополнительную дозу. А чего ждать? Кстати, оказалось, что отделения почты, вопреки указам правительства, доступны далеко не всем латвийцам. В Риге ночью сгорело здание площадью 400 квадратных метров, а тем временем 11-летняя девочка, которая пыталась обнять Роналду, могла получить внушительный штраф. Кстати, а вы хорошо разбираетесь в латвийском спорте? Грустные новости: девушка, разыскиваемая полицией, была найдена мертвой, а на белорусско-польской границе умер годовалый ребенок.

Все обсуждают

Сообщения об очередном задержанном, который продал или купил фальшивый ковид-сертификат - верхушка айсберга. Пандемия породила растущий на глазах черный рынок. Еще вчера под подозрением были только медики, сегодня сертификатами торгуют наркодилеры, а турагенты предлагают вместе с путевкой купить отрицательный ПЦР-тест. Мы проанализировали мировые СМИ и рассказываем, каков реальный масштаб проблемы.

Чем себя порадовать? 

После третьего укола вакцины эстонка стала мужчиной. О таких побочках нас не предупреждали!

Фото дня:

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Военно-воздушные силы Латвии вместе с союзниками пролетели над Старой Ригой и памятником Свободы, оставив за собой красно-бело-красный дым. Такое поздравление в День провозглашения Латвийской Республики можно было наблюдать впервые.


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