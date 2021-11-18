18 ноября в одном абзаце ⟩ Латвии - 103 года, вероломная почта, а вакцина меняет пол?

Сообщения об очередном задержанном, который продал или купил фальшивый ковид-сертификат - верхушка айсберга. Пандемия породила растущий на глазах черный рынок. Еще вчера под подозрением были только медики, сегодня сертификатами торгуют наркодилеры, а турагенты предлагают вместе с путевкой купить отрицательный ПЦР-тест. Мы проанализировали мировые СМИ и рассказываем, каков реальный масштаб проблемы.
Чем себя порадовать?
После третьего укола вакцины эстонка стала мужчиной. О таких побочках нас не предупреждали!
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Военно-воздушные силы Латвии вместе с союзниками пролетели над Старой Ригой и памятником Свободы, оставив за собой красно-бело-красный дым. Такое поздравление в День провозглашения Латвийской Республики можно было наблюдать впервые.