18 ноября в одном абзаце ⟩ Латвии - 103 года, вероломная почта, а вакцина меняет пол?

События дня в одном абзаце

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Сообщения об очередном задержанном, который продал или купил фальшивый ковид-сертификат - верхушка айсберга. Пандемия породила растущий на глазах черный рынок. Еще вчера под подозрением были только медики, сегодня сертификатами торгуют наркодилеры, а турагенты предлагают вместе с путевкой купить отрицательный ПЦР-тест. Мы проанализировали мировые СМИ и рассказываем, каков реальный масштаб проблемы.

Чем себя порадовать?

После третьего укола вакцины эстонка стала мужчиной. О таких побочках нас не предупреждали!