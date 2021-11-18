Фото ⟩ 11 тысяч свечей: в Юрмале зажгли самую длинную дорогу света в Латвии
Поздравляя Латвию с национальным праздником, Юрмала сегодня, 18 ноября, в 20-й раз зажигает самый длинный путь Света в Латвии, сообщили в самоуправлении.
Поздравляя Латвию с национальным праздником, Юрмала сегодня, 18 ноября, в 20-й раз зажигает самый длинный путь Света в Латвии, сообщили в самоуправлении.
Огни загорелись в 16:30; зажигать свечи приглашали как юрмальчан, так и гостей города.
Световую дорожку на центральной улице города дополняет освещенная свечами улица Йомас. На пешеходной улице из свечей были созданы латышские персонажи - Saule, Auseklis и Austras koks.
Традиция световой тропы в Юрмале началась в 2002 году. Зажигание свечей, начатое в память о борцах за свободу, за 20 лет превратилось в амбициозную семейную традицию Пути Света. В последующие годы Путь Света стали строить в день провозглашения Латвийского государства - 18 ноября.
В 2018 году, отмечая столетие страны, учащиеся Юрмальской художественной школы, Юрмальской средней музыкальной школы и представители Юрмальской центральной библиотеки начали Световую акцию в культурном квартале Дубулты, создав в своем дворе очертания Латвии из свечей.