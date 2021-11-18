Чт, 18.11.2021
Мы должны быть готовы к тому, что ситуация на границе Польши и Беларуси не будет разрешена скоро. Мы должны быть готовы к тому, что это будет тянуться месяцами. Я надеюсь, что не годами. Мариуш Блащак, Министр обороны Польши
Мариуш Блащак, Министр обороны Польши

Фото ⟩ 11 тысяч свечей: в Юрмале зажгли самую длинную дорогу света в Латвии

Поздравляя Латвию с национальным праздником, Юрмала сегодня, 18 ноября, в 20-й раз зажигает самый длинный путь Света в Латвии, сообщили в самоуправлении.

Дорога, состоящая более более из 11 000 свечей, петляет через весь город от Лиелупе до Кемери.

Огни загорелись в 16:30; зажигать свечи приглашали как юрмальчан, так и гостей города.

Световую дорожку на центральной улице города дополняет освещенная свечами улица Йомас. На пешеходной улице из свечей были созданы латышские персонажи - Saule, Auseklis и Austras koks.

Традиция световой тропы в Юрмале началась в 2002 году. Зажигание свечей, начатое в память о борцах за свободу, за 20 лет превратилось в амбициозную семейную традицию Пути Света. В последующие годы Путь Света стали строить в день провозглашения Латвийского государства - 18 ноября.

В 2018 году, отмечая столетие страны, учащиеся Юрмальской художественной школы, Юрмальской средней музыкальной школы и представители Юрмальской центральной библиотеки начали Световую акцию в культурном квартале Дубулты, создав в своем дворе очертания Латвии из свечей.


НАВЕРХ
Back