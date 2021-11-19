Выявлено 445 новых случаев Covid-19, скончались 19 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 445 новых случаев Covid-19, поступила информация о 19 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 445 новых случаев Covid-19, поступила информация о 19 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
17 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Два человека были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 318 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 127 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 862,3 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 13,8%. Было сделано 3217 тестов.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 245 006 человек, 3920 человек с этим заболеванием умерли.
За последние две недели скончалось 476 человек, инфицированных Covid-19.