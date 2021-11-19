Пт, 19.11.2021
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Том Лусис

Выявлено 445 новых случаев Covid-19, скончались 19 человек

Проверка ковид-сертификатов в торговом центре ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 445 новых случаев Covid-19, поступила информация о 19 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

  • два человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • ​три человека в возрасте от 90 до 99 лет.

17 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Два человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 318 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 127 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 862,3 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 13,8%. Было сделано 3217 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 245 006 человек, 3920 человек с этим заболеванием умерли.

За последние две недели скончалось 476 человек, инфицированных Covid-19.


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