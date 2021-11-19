Пт, 19.11.2021
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Пьяный водитель устроил ДТП и пытался напасть на оператора Degpunktā

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В среду, 17 ноября, пьяный водитель на ровном месте не сумел справиться с управлением своим Volkswagen Golf и врезался в дерево на обочине. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и съемочная команда передачи Degpunktā телеканала TV3, мужчина вернулся к своей машине и, будучи недовольным съемками, решил наброситься на оператора.

Авария произошла в нескольких сотнях метров от автодороги Тинужи - Икшкиле. Как только команда Degpunktā явилась на место происшествия, на горизонте появился очень недовольный мужчина.

Вскоре после этого недовольный съемками пошатывающийся мужчина решил напасть на оператора передачи. Однако инспектор полиции оказался более ловким и возможную конфликтную ситуацию разрешил.

Госполиция указывает, что вызов на место происшествия был получен в 13:00. "Прибыв на место происшествия, мы констатировали, что автомобиль врезался в дерево", - рассказали в полиции.

Очевидно, полицейским удалось получить подтверждение того, что водителем Volkswagen был именно злой мужчина, так как ему провели проверку на алкоголь, которая показала 2,61 промилле.

"Принимая во внимание, что прав у него не было, был начат уголовный процесс", - указали в полиции.

Смотрите сюжет на латышском языке:


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