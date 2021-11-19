Пьяный водитель устроил ДТП и пытался напасть на оператора Degpunktā

Авария произошла в нескольких сотнях метров от автодороги Тинужи - Икшкиле. Как только команда Degpunktā явилась на место происшествия, на горизонте появился очень недовольный мужчина.

Вскоре после этого недовольный съемками пошатывающийся мужчина решил напасть на оператора передачи. Однако инспектор полиции оказался более ловким и возможную конфликтную ситуацию разрешил.

Госполиция указывает, что вызов на место происшествия был получен в 13:00. "Прибыв на место происшествия, мы констатировали, что автомобиль врезался в дерево", - рассказали в полиции.

Очевидно, полицейским удалось получить подтверждение того, что водителем Volkswagen был именно злой мужчина, так как ему провели проверку на алкоголь, которая показала 2,61 промилле.

"Принимая во внимание, что прав у него не было, был начат уголовный процесс", - указали в полиции.