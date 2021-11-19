Фото ⟩ Беларусь перевезла 2000 мигрантов в ангар недалеко от границы с Польшей

Опубликованы фотографии, на которых виден пустой лагерь. О том, что лагерь опустел, сообщили и правоохранительные органы Польши, сообщает AFP.

Мигрантов перевезли в тот же день, когда из Минска в Багдад вылетел самолет с 431 иракским мигрантом, которые прибыли в Беларусь, чтобы нелегально попасть в Евросоюз.

Минск в четверг сообщил, что в Беларуси сейчас находятся около 7000 мигрантов.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Минск также сообщил, что в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель было достигнуто соглашение по поводу мигрантского кризиса. В частности, Беларусь берет на себя ответственность за отправку около 5000 мигрантов домой, если они на это согласятся, а Меркель договорится с ЕС о создании гуманитарного коридора в Германию для примерно 2000 мигрантов.

В свою очередь Берлин отрицает, что с режимом Лукашенко было достигнуто какое-то соглашение о возможности такого коридора. Отмечается, что Германия в данной ситуации поддерживает Польшу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что ведение прямых переговоров с Минском создает риск легитимизации режима Лукашенко.

Варшава также предупредила Минск, что в случае, если кризис не будет разрешен до воскресенья, то Польша остановит железнодорожное сообщение с Беларусью

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг Польша сообщила, что задержала 200 мигрантов, нелегально проникших в страну с территории Беларуси.