Фото ⟩ Беларусь перевезла 2000 мигрантов в ангар недалеко от границы с Польшей
Беларусь в четверг сообщила, что примерно 2000 мигрантов, поселившихся в стихийном лагере у границы с Польшей, оттуда увезены и размещены в ангаре недалеко от границы.
Беларусь в четверг сообщила, что примерно 2000 мигрантов, поселившихся в стихийном лагере у границы с Польшей, оттуда увезены и размещены в ангаре недалеко от границы.
Опубликованы фотографии, на которых виден пустой лагерь. О том, что лагерь опустел, сообщили и правоохранительные органы Польши, сообщает AFP.
Мигрантов перевезли в тот же день, когда из Минска в Багдад вылетел самолет с 431 иракским мигрантом, которые прибыли в Беларусь, чтобы нелегально попасть в Евросоюз.
Минск в четверг сообщил, что в Беларуси сейчас находятся около 7000 мигрантов.
Минск также сообщил, что в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель было достигнуто соглашение по поводу мигрантского кризиса. В частности, Беларусь берет на себя ответственность за отправку около 5000 мигрантов домой, если они на это согласятся, а Меркель договорится с ЕС о создании гуманитарного коридора в Германию для примерно 2000 мигрантов.
В свою очередь Берлин отрицает, что с режимом Лукашенко было достигнуто какое-то соглашение о возможности такого коридора. Отмечается, что Германия в данной ситуации поддерживает Польшу.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что ведение прямых переговоров с Минском создает риск легитимизации режима Лукашенко.
Варшава также предупредила Минск, что в случае, если кризис не будет разрешен до воскресенья, то Польша остановит железнодорожное сообщение с Беларусью
В четверг Польша сообщила, что задержала 200 мигрантов, нелегально проникших в страну с территории Беларуси.