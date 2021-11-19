Австрия вводит общенациональный локдаун

Он назвал локдаун очень тяжелым шагом. Его результаты планируется оценить через 10 дней, при этом ожидается, что локдаун продлится не более 20 дней. Как указал Шалленберг, не позднее 13 декабря для вакцинированных и излечившихся от коронавируса ограничительные меры будут отменены и в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане.

Вводится обязательная вакцинация

Кроме того, с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной. "Мы не хотим пятой волны, нам не нужна шестая и седьмая волны, вирус не уйдет, а останется", - цитирует канцлера агентство AFP.

Согласно данным на 17 ноября, в Австрии, население которой чуть превышает 9 млн человек, полностью вакцинированы от коронавируса почти 5,8 млн человек (63,64 процента), как минимум одну прививку получили более 6,1 млн человек (67,97 процента).

Пандемия коронавируса в Австрии