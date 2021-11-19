60% зарегистрированных в этом году подержанных машин - старше 11 лет

За десять месяцев зарегистрирован 45 351 подержанный автомобиль. Из них возраст 26 576 (58,6%) составляет 11-29 лет, 328 (0,7%) - по крайней мере 30 лет.

Возраст 7854 (17,3%) зарегистрированных автомобилей - от 8 до 10 лет, а 5734 (12,6%) - 5-7 лет. Возраст 4628 (10,2%) автомобилей составляет 1-4 года, и только 231 автомобиль (0,5%) - не старше 1 года.