Латвия может пустить в ход против мигрантов водомет. Он у нас один

Единственный в Латвии водомет есть у Госполиции. Представитель этой службы Лина Кальке не прокомментировала, можно ли будет полиции в случае ухудшения ситуации на границе использовать это средство для сдерживания толпы. "Полиция в данный момент оказывает поддержку, готова она это делать и в дальнейшем. Но более подробных комментариев по поводу этого мы не предоставим", - указала Кальке.

В свою очередь начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс на прошлой неделе в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения заявил, что

для сдерживания мигрантов на границе с Беларусью в случае необходимости служба готова использовать и средства для сдерживания толпы, в том числе щиты и другие спецсредства.

Сейчас же представитель Госпогранохраны Кристине Петерсоне подтвердила, что в зависимости от ситуации в дело могут пустить и водомет.

В данный момент толп мигрантов вблизи латвийско-белорусской границы констатировано не было. Ежедневно погранохрана предотвращает попытки 10-20 человек незаконно пересечь границу.

Напомним, еще с августа в охране латвийско-белорусской границы пограничникам и Национальным вооруженным силам помощь оказывают и работники батальона специальных задач Госполиции. Именно это подразделение специализируется на обеспечении безопасности во время массовых беспорядков. Кроме того, в распоряжении батальона есть щиты, шлемы, защитная одежда и спецоружие.

Архив агентства LETA свидетельствует, что упомянутый водомет был приобретен для полиции в 2003 году за 230 000 латов (327 260 евро). Несколько лет назад в концепции Госполиции было прописано, что в 2015 году примерно за 314 000 евро планируется приобрести еще один малогабаритный водомет, однако эта покупка осталась только на уровне идеи.

В 2014 году в полиции пояснили, что новый водомет необходим, так как имеющийся устарел.