Конгрессмены усомнились в легитимности Путина после 2024 года. Что ответила Москва?

По мнению авторов резолюции, конгрессменов Стива Коэна и Джо Уилсона, поправки к Конституции России, обнуляющие президентские сроки Путина, были приняты в нарушение закона, поэтому США не должны признавать его президентом в случае участия в очередных выборах.

Несмотря на то, что даже в случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер, российские власти бурно отреагировали на предложение американских конгрессменов. Они восприняли документ как провокацию и попытку вмешательства во внутренние дела страны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению.

Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, мы считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ".

(цитата по Интерфаксу)

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации:

"Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России.

В остальном ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А еще провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений".

(цитата по "Фейсбуку")

Владимир Джабаров, сенатор:

"Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США".

(цитата по РИА Новости)

Андрей Климов, сенатор:

"Я полагаю, что сенаторы решили отпиариться накануне так называемого саммита за демократию, который организуют под [президента США] Джо Байдена. Им надо чем-то отметиться. Видимо, они решили отметить эту историю обсуждением проекта резолюции в Конгрессе".

(цитата по ТАСС)

Андрей Клишас, сенатор:

"Важно, что Путина признает президентом народ Российской Федерации, суверенного государства. Если президент примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами нашей страны, это признают все, даже самые угрюмые русофобы в американском конгрессе".

(цитата по РИА Новости)

Алексей Чепа, депутат Госдумы:

"Я думаю, что это полный абсурд. К сожалению, такого политического абсурда мы наблюдаем сегодня много. То, что раньше казалось немыслимым, на сегодняшний день реально.

Это некий такой популистский выпад, мы их слышим и видим большое количество. Раньше такому давлению подвергались диктаторы из стран третьего мира, но сегодня от такого театра абсурда никто не застрахован".