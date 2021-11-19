Видео ⟩ Социальная служба платит большие суммы за аренду квартир в плачевном состоянии

Дом на улице Стурес - частная собственность, где находится 200 квартир. Арендную плату за большинство квартир оплачивает Социальная служба РД. В среднем выплачивается от 180 до 250 евро за квартиру в месяц.

Передача 4.studija попыталась выяснить, адекватна ли такая арендная плата.

ФОТО: Скриншот видео YouTube/4. studija

Часть жилья принадлежит государству, часть - юридическим лицам, а также физическим лицам. У многих жильцов дома имеются проблемы с алкоголем, наркотиками, они промышляют воровством - многие владельцы квартир не хотели бы видеть в своей квартире таких лиц, но в этом месте дверь открыта для людей с вредными привычками, сообщает программа. Жительница говорит, что ее соседке Социальная служба платит 250 евро в месяц за аренду.

У предпринимателя Вячеслава Гиргеля десятки квартир в этом доме.

Полноценными квартирами их назвать сложно, ведь из удобств здесь - только умывальник и унитаз. В доме нет центрального отопления, не говоря уже о других "второстепенных" удобствах.

"Он все время меняет названия компаний, потом меняет банки и текущие счета..." - говорит жительница Ирина.

ФОТО: Скриншот видео YouTube/4. studija

Сообщается, что уже в 2017 году в отношении бизнесмена Гиргеля Государственная полиция возбудила уголовное дело за мошенничество в двух квартирах, но в другом доме. Пострадавших тогда настолько обманули, что им пришлось снимать собственное жилье.

Для передачи женщина показала квартиру соседки, которая находится в очень плачевном состоянии, но Социальная служба ежемесячно платит за нее 250 евро, указывает Ирина.

Глядя на объявления о квартирах, видно, что за аналогичные суммы арендной платы можно найти полностью отремонтированную квартиру в Старой Риге или трехкомнатную квартиру на улице А. Чака.

Оскар Зариньш, председатель правления агентства недвижимости SIA Big Bang Realty, отмечает, что арендная плата за квадратный метр в доме в Ильгюциемсе должна составлять примерно один евро.

Передаче не удалось связаться с бизнесменом Гиргелем, жительница дома говорит, что он находится в тюрьме.

В Минэкономики поясняют, что ни предыдущий регламентированный, ни новый закон об аренде жилых помещений не устанавливает максимальный размер арендной платы. Арендодатель вправе установить желаемую арендную плату за свою собственность.

4. studija выяснила, что Социальная служба выплачивает жилищное пособие жильцам 46 арендованных комнат в доме в Ильгюциемсе. Общую сумму представители службы не раскрывают, но добавили, что размер пособия варьируется от 17 до 224 евро каждый месяц.

"В стране установлено жилищное пособие. Есть определенная оплачиваемая стоимость квадратного метра. Это восемь евро.

В данном случае, если площадь квартиры составляет 18 квадратных метров, то получается 144 евро", - говорит представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

Представитель указывает, что Социальная служба не выезжает осматривать квартиры во время пандемии, но указывает, что сотрудники службы не имеют права определять арендную плату.

Однако эксперт по недвижимости убежден, что в доме на улице Стурес реализуется "бизнес-проект", поэтому собственник квартир зарабатывает значительно больше благодаря пособиям службы РД.