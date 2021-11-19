19 ноября в одном абзаце ⟩ Оранжевое предупреждение, уникальная операция и локдаун в Австрии

События дня в одном абзаце

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Учитывая резкое увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, правительство Австрии вводит с 22 ноября общенациональный локдаун, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших.

Чем себя порадовать?

Звезды на День независимости: Брук в образе Милды, радостный Бусулис и Раецка в народном костюме. 18 ноября Латвия отметила 103-летие. Узнайте, как местные знаменитости провели этот день!