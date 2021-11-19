19 ноября в одном абзаце ⟩ Оранжевое предупреждение, уникальная операция и локдаун в Австрии
Праздники закончились, но выходные в Латвии продолжаются. Собрали для вас главное за день!
Праздники закончились, но выходные в Латвии продолжаются. Собрали для вас главное за день!
События дня в одном абзаце
В субботу с 2 часов ночи в Риге будет в силе предупреждение желтого уровня, а с 4 до 7 часов - оранжевого уровня о сильном ветре. Пьяный водитель устроил ДТП и пытался напасть на оператора Degpunktā, а крупнейшая компенсация за совершенное в пьяном виде ДТП - более полумиллиона евро. В микрорайонах Риги скапливается крупногабаритный мусор, но бороться с этим сложнее, чем кажется. Беларусь перевезла 2000 мигрантов в ангар недалеко от границы с Польшей, а Латвия может пустить в ход против мигрантов водомет. Кстати, он у нас всего один. Минутка гордости - в Латвии проведена уникальная операция: во всем мире их сделано около 20. Эстония временно запретила полеты у российской границы, а конгрессмены усомнились в легитимности Путина после 2024 года. Китаец попал в "черный список" ресторана "ешь сколько влезет", так как слишком много ел, а хоккеисты "Динамо" и "Ак Барса" одновременно отправили друг друга в нокдаун первым же ударом. Синоптики сделали прогноз на зиму: возможны волны сильного холода. У вас тоже в голове заиграла песня: "Зима-Холода..."?
Все обсуждают
Учитывая резкое увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, правительство Австрии вводит с 22 ноября общенациональный локдаун, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших.
Чем себя порадовать?
Звезды на День независимости: Брук в образе Милды, радостный Бусулис и Раецка в народном костюме. 18 ноября Латвия отметила 103-летие. Узнайте, как местные знаменитости провели этот день!
Фото дня:
В Ирландии в честь 103-й годовщины провозглашения независимости Латвии в латвийские цвета был подсвечен мост Сэмюэла Беккета.