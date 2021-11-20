Видео ⟩ "Голос-10": вылет лишней участницы и частушки в вечерних платьях
19 ноября на Первом канале прошел этап "Поединки" на шоу "Голос". Рассказываем про самые яркие моменты выпуска.
19 ноября на Первом канале прошел этап "Поединки" на шоу "Голос". Рассказываем про самые яркие моменты выпуска.
Напомним, что в этом этапе наставники делят своих участников на команды.
Поединки стартовали с команды Димы Билана, который поставил в дуэт Максима Юдину и Давида Левина. Они исполнили хит "Cherry Cherry Lady" группы Modern Talking. Артист оставил в проекте Максима. Флора Бичахчян и Адилет Жумамбеков исполнили хит "Ain’t No Mountain High Enough", но дальше наставник пропустил Адилета.
Видео: Флора Бичахчян и Адилет Жумамбеков
Ильхом Тагиров и Максим Завидия представили трек Билана "Океан". Наставнику больше понравился Ильхом. Именно он и прошел дальше.
Напомним, ранее Александр Градский прошлый раз нарушил правила и взял в команду 13 человек. Потому сначала он выпустил трио: Мирослава Кочева, Марина Моисеева и Адильхан Макин. Участники исполнили песню Аллы Пугачевой "Ты на свете есть". В следующий этап наставник взял Мирославу. Вокалистки Юлия Коваль и Юлия Курганова спели перед наставниками частушки. Дальше прошла Юлия Курганова.
Видео: Юлия Коваль и Юлия Курганова - "Частушки"
"Лишней" участнице команды Градского Нике Харгияновой не повезло. Девушка спела дуэтом с Виктором Кирилловым хит Элтона Джона "Don’t Let the Sun Go Down on Me". К сожалению, дальше девушка не прошла.
Видео: Ника Харгиянова и Виктор Кириллов
Первый дуэт, который выпустил Агутин - это Олеся Полищук и Вячеслав Явкин. Дальше прошел Вячеслав. Следующей парой были Диана Оболашвили и Юрий Навроцкий. Они спели микс народной песни и хита Монатика "Кружит" и покорили жюри. Агутин заметил, что ему тяжело, но он решил пропустить дальше Юрия Навроцкого.
Видео: Диана Оболашвили и Юрий Навроцкий - "Кружит"
Александр Ли и Ана Агрба смогли полностью покорить зрителей и наставников регги-версией песни "Seven Nation Army". Дальше с собой Агутин взял Александра.
Видео: Александр Ли и Ана Агрба
Первыми на сцену Пелагея выпустила дуэт Юлии Кошкиной и Екатерины Цымловой. Дальше свой путь в проекте продолжила Юлия. В дуете Василия Боджгуа и Александра Волкодава верх одержал последний. Наталия Соболева и Светлана Малюткина представили композицию "О, жизнь без завтрашнего дня". В следующий этап Пелагея пропустила Светлану.
Видео: Наталия Соболева и Светлана Малюткина