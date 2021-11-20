Видео ⟩ "Голос-10": вылет лишней участницы и частушки в вечерних платьях

Напомним, что в этом этапе наставники делят своих участников на команды.

Команда Димы Билана

Поединки стартовали с команды Димы Билана, который поставил в дуэт Максима Юдину и Давида Левина. Они исполнили хит "Cherry Cherry Lady" группы Modern Talking. Артист оставил в проекте Максима. Флора Бичахчян и Адилет Жумамбеков исполнили хит "Ain’t No Mountain High Enough", но дальше наставник пропустил Адилета.

Видео: Флора Бичахчян и Адилет Жумамбеков

Ильхом Тагиров и Максим Завидия представили трек Билана "Океан". Наставнику больше понравился Ильхом. Именно он и прошел дальше.

Команда Александра Градского

Напомним, ранее Александр Градский прошлый раз нарушил правила и взял в команду 13 человек. Потому сначала он выпустил трио: Мирослава Кочева, Марина Моисеева и Адильхан Макин. Участники исполнили песню Аллы Пугачевой "Ты на свете есть". В следующий этап наставник взял Мирославу. Вокалистки Юлия Коваль и Юлия Курганова спели перед наставниками частушки. Дальше прошла Юлия Курганова.

Видео: Юлия Коваль и Юлия Курганова - "Частушки"

"Лишней" участнице команды Градского Нике Харгияновой не повезло. Девушка спела дуэтом с Виктором Кирилловым хит Элтона Джона "Don’t Let the Sun Go Down on Me". К сожалению, дальше девушка не прошла.

Видео: Ника Харгиянова и Виктор Кириллов

Команда Леонида Агутина

Первый дуэт, который выпустил Агутин - это Олеся Полищук и Вячеслав Явкин. Дальше прошел Вячеслав. Следующей парой были Диана Оболашвили и Юрий Навроцкий. Они спели микс народной песни и хита Монатика "Кружит" и покорили жюри. Агутин заметил, что ему тяжело, но он решил пропустить дальше Юрия Навроцкого.

Видео: Диана Оболашвили и Юрий Навроцкий - "Кружит"

Александр Ли и Ана Агрба смогли полностью покорить зрителей и наставников регги-версией песни "Seven Nation Army". Дальше с собой Агутин взял Александра.

Видео: Александр Ли и Ана Агрба

Команда Пелагеи

Первыми на сцену Пелагея выпустила дуэт Юлии Кошкиной и Екатерины Цымловой. Дальше свой путь в проекте продолжила Юлия. В дуете Василия Боджгуа и Александра Волкодава верх одержал последний. Наталия Соболева и Светлана Малюткина представили композицию "О, жизнь без завтрашнего дня". В следующий этап Пелагея пропустила Светлану.