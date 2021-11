Видео ⟩ "Голос-10": вылет лишней участницы и частушки в вечерних платьях

Поединки стартовали с команды Димы Билана, который поставил в дуэт Максима Юдину и Давида Левина. Они исполнили хит "Cherry Cherry Lady" группы Modern Talking. Артист оставил в проекте Максима. Флора Бичахчян и Адилет Жумамбеков исполнили хит "Ain’t No Mountain High Enough", но дальше наставник пропустил Адилета.

"Лишней" участнице команды Градского Нике Харгияновой не повезло. Девушка спела дуэтом с Виктором Кирилловым хит Элтона Джона "Don’t Let the Sun Go Down on Me". К сожалению, дальше девушка не прошла.