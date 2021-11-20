Выявлено 617 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

три человека в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

16 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Четыре человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 403 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 214 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 862 до 795,2 случаев. Последний раз этот показатель был ниже 800 8 октября.

Доля положительных результатов тестирования составила 10,5%. Было сделано 5904 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 245 623 человек, 3940 человек с этим заболеванием умерли.

За последние две недели скончалось 468 человек, инфицированных Covid-19.

Страны Балтии

Эстония

В Эстонии за сутки проанализировано 4208 тестов на Covid-19, положительный результат дали 464 из них. 290 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 174 - полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро субботы в больницах находятся 434 пациента с коронавирусом, за сутки скончались пять зараженных Covid-19.

Стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 351 пациенту, 266 из них (76%) не вакцинированы, а у 85 человек (24%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни.

Скончались пять человек с коронавирусом: 57-летний мужчина, 64-летняя женщина, 74-летний мужчина и 78-летняя и 87-летняя женщины. Трое из них невакцинированы, данные одного уточняются.