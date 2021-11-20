Выявлено 617 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 617 новых случаев Covid-19, поступила информация о 20 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 617 новых случаев Covid-19, поступила информация о 20 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
16 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Четыре человека были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 403 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 214 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 862 до 795,2 случаев. Последний раз этот показатель был ниже 800 8 октября.
Доля положительных результатов тестирования составила 10,5%. Было сделано 5904 теста.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 245 623 человек, 3940 человек с этим заболеванием умерли.
За последние две недели скончалось 468 человек, инфицированных Covid-19.
Страны Балтии
Эстония
В Эстонии за сутки проанализировано 4208 тестов на Covid-19, положительный результат дали 464 из них. 290 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 174 - полностью вакцинированным людям.
По состоянию на утро субботы в больницах находятся 434 пациента с коронавирусом, за сутки скончались пять зараженных Covid-19.
Стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 351 пациенту, 266 из них (76%) не вакцинированы, а у 85 человек (24%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни.
Скончались пять человек с коронавирусом: 57-летний мужчина, 64-летняя женщина, 74-летний мужчина и 78-летняя и 87-летняя женщины. Трое из них невакцинированы, данные одного уточняются.
Охват населения Эстонии двумя дозами вакцины от Covid-19 составляет 58,6%.