"Владимир обещал меня убить". Бриедис рассказал, как Кличко сломал ему ребро

Бриедис вспомнил, как в своё время спарринговал с украинскими братьями-боксёрами, а один из них сломал ему ребро и обещал убить.

"Я спарринговал с обоими братьями Кличко. В своё время, на пике карьеры, они были монстрами. Я стоял в спаррингах с Виталькой, провёл на сборах пять недель. Владимиру не нравилось, что я Виталику накидывал довольно-таки неприятно. Там был повар, мы с ним подружились, и он сказал мне: "Майрис, Владимир грозился убить тебя на спаррингах".

Владимир каждый раз хотел меня просто избить. Первым вызывал в ринг, пока ещё был свежим. Один раз он меня зажал в углу и исподтишка дал по рёбрам. У меня сломалось ребро, и я мог спать только на спине.

Я об этом никому не сказал, ведь понимал, что если скажу, то отправят домой. Мне нужны были деньги, ведь в лагерь Кличко приезжают зарабатывать. Наверное, он не понял, что сломал ребро, и продолжал целиться в голову. Мне это было в плюс", - цитирует Бриедиса "Обозреватель" со ссылкой на эфир боксёра в Instagram.

Несколько лет назад Виталий Кличко заявил, что Бриедис был для него одним из самых сложных спарринг-партнёров. "Очень хороший спортсмен и очень приятный в общении человек. Бриедис был одним из самых сложных спарринг-партнёров у меня в лагере. Он скоростной, "зарубной", умеет держать удар. И сам владеет таким ударом, после которого мало не покажется", - рассказывал Виталий Кличко в интервью News One.