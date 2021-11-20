Девушка-волонтёр помогла ямайскому бегуну стать чемпионом Олимпиады. Как?

Так, участник ямайской команды по легкой атлетике Хансл Парчмент вместо стадиона приехал в водный комплекс. Ему предложили вернуться в олимпийскую деревню, ведь свободных машин для спортсменов поблизости не было, однако такой вариант легкоатлета не устраивал - времени было недостаточно, поэтому барьеристу пришлось буквально попрошайничать, чтобы заказать такси до нужного ему объекта.

В итоге именно это и помогло горе-спортсмену. Парчмент обратился к волонтёрше, 25-летней Тияне Стойкович, которой пришлось нарушить правила, чтобы помочь бегуну деньгами, благодаря чему он и успел к началу разминки. История стала ещё интереснее, когда представитель Ямайки финишировал в финальном забеге первым, неожиданно для всех обыграв американца Гранта Холлоуэя.

Но, несмотря на триумф, спринтер не забыл о выручившей его девушке, без помощи которой не стал бы чемпионом той Олимпиады. Парчмент нашёл Тияну, искренне поблагодарил её, вернул одолженные на такси деньги, сделал с девушкой селфи и подарил футболку сборной Ямайки. Спустя некоторое время министр туризма Ямайки встретилась со Стойкович в посольстве и пригласила ту в гости, чтобы показать ей лучшие места острова.

The kindness of a stranger. The gratitude of a champion. In true Olympic spirit. Stronger together. Part of how the gold medal was won. It was meant to be 🇯🇲 🏅 #Jamaica #TokyoOlympics @ParchmentHansle pic.twitter.com/lqtncHgkMe — Lando Zeneca 💉, MA, MP #StrongwithTerrelonge (@terrelonge2016) August 7, 2021

Вскоре история о девушке стала настолько популярной, что дошла до спонсора грядущих Олимпийских игр 2024 года в Париже - производителя спортивных товаров Decathlon, который предложил Стойкович стать лицом предстоящих соревнований. Девушка стала частью фотосессии, посвящённой ограниченному выпуску коллекции одежды - она будет продана 30 октября - ровно на 1000-й день до старта Олимпийских Игр.