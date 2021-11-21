У Асмус роман с коллегой, а ТНТ запретили Ревве выступать под псевдонимом?

У Кристины Асмус роман с молодым коллегой по театру?

Несколько недель назад популярная актриса Кристина Асмус в соцсетях упоминала, что счастлива и намекала на новые романтические отношения. Журналисты с тех пор пытаются выяснить имя новго возлюбленного звезды.

Согласна желтой прессе 33-летняя актриса состоит в отношениях с 27-летним артистом театра Романом Евдокимовым. Об этом пишет Telegram-канал Star News.

Их роман длится уже на протяжении года. Кристина уже представила нового избранника родным и друзьям. Для близких их отношения не являются тайной. Асмус и Евдокимов являются коллегами в Драмтеатре имени М. Н. Ермоловой, а потому вместе появляются в "театральнйо тусовке".

Роман Евдокимов Является восходящей звездой сцены сцены, у него две номинации на театральную премию "Золотая маска" и полтора десятка ролей в кино.

А вы в это верите?

ТНТ запретили Ревве выступать под псевдонимом?

Александр Ревва успешно выступает под псевдонимом Артура Пирожкова, записывает песни и ведет корпоративы.

Недавно Гарик Мартиросян раскрыл тайну, что на самом деле этот образ принадлежит каналу ТНТ. Ведь именно на канале возник этот образ. По словам шоумена чисто юридически телеканал ТНТ может сказать Ревве, что запрещает эксплуатировать образ дальше и снимать клипы.