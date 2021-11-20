20 ноября в одном абзаце ⟩ Протесты в Нидерландах, медотвод от прививки, предупреждения США

События дня в одном абзаце

Германия вводит новые ограничения в ожидании четвертой волны коронавируса. Тем временем прошли протесты против существующих ограничений в Австрии. В Нидерландах в ходе протестов против ограничений полиции пришлось применить оружие. Латвийские врачи рассказали о том, насколько трудно получить медотвод от прививки, а американские исследователи установили, что коронавирус вызывает осложнения беременности и увеличивает шансы смерти ребенка и матери при родах. Украина предупредила мигрантов на границе Беларуси, что в случае попытки проникнуть в Украину будет применены все средства, в том числе оружие, а разведка США предупредила о возможном вторжении России в Украину. Олег Буров стал новым председателем партии "Честь служить Риге". KNAB наказал семь инспекторов СГД за незаконный доступ к базам данных. От коронавируса скончался актер Валерий Гаркалин, а латвийское концертное агентство попало в черный список Центра защиты прав потребителей, так как отказалось вернуть деньги за несостоявшийся концерт Артура Пирожкова. С утра упавшее дерево приостановило железнодорожное сообщение на участке между Ригой и Юрмалой, а в Таллинне мусоровоз сбил насмерть пожилого мужчину.

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Со следующего года отпуск по уходу за ребенком будут должны брать оба родителя. Разумеется, они не будут обязаны это делать, но для получения полного размера пособия по уходу за ребенку, в отпуске будут должны побыть оба родителя. Эта инициатива должна помочь обоим родителям равно поучаствовать в воспитании ребенка и уравнять мужчин и женщин в правах на рынке труда, а также помочь матерям быстрее возвращаться к работе после рождения ребенка.

Чем себя порадовать?

Посмотрите, почитайте или послушайте интервью с лидером и вокалистом фолк-метал-группы Varang Nord Максимом Поповым. В интервью журналисту RUS TVNET Раисе Смирновой он рассказал о том, почему они поют на латгальском, можно ли заработать в Латвии на жизнь тяжелой музыкой и многом другом!