Видео ⟩ Гонка на дороге закончилась для блогера смертельным ДТП

Днем 20 ноября на одной из самых оживленных улиц Москвы, рядом со станцией метро "Кутузовская", пешеходы услышали визг колес и оглушительный грохот.

На глазах у очевидцев столкнулись Mercedes-Benz, BMW и Volvo. Водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в две другие машины. Удар был такой силы, что водитель вылетел из салона на дорогу. Он погиб на месте.

Этим лихим водителем был популярный автоблогер Саид Губденский.

Блогер рассказывал про автомобили. На его аккаунт подписаны почти 500 тысяч человек. Кстати, после аварии с блогером Эдвардом Билом, которая произошло там же, он призывал всех не превышать скорость, но накануне публиковал видео, как сам нарушает скоростной режим.

Telegram-канал "Светские хроники" сообщает о том, что Губденский, видимо, решил на дороге "поиграть в шашки. Так называют ситуацию, когда водитель на большой скорости обгоняет другие автомобили из ряда в ряд.

В какой-то момент Саид не справился с управлением, автомобиль вынесло на встречную полосу, а дальше произошло столкновение.

По данным СМИ, на пассажирском месте находился президент федерации автомотоспорта Заур Ибрагимов. Его сначала госпитализировали в тяжелом состоянии, но после стало известно, что врачи не смогли его спасти.

В Telegram-каналах можно найти информацию, что днем блогер публиковал сторис, где соревновался на дороге с автомобилем Mercedes-Benz G-класс.

Скорее всего, видео в этот момент снимал Заур. Мужчины веселились и показывали средний палец водителю из соседней машины.

ФОТО: https://www.instagram.com/said.gubdenskiy/

Telegram-канал "112" сообщает, что Mercedes, в который изначально врезался BMW, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.

В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, а в 2016 году "Коммерсантъ" упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров. Был ли он в автомобиле в момент ДТП, неизвестно.

В Москву Саид перебрался в 2020 году из Махачкалы. Летом ему исполнилось 28 лет. Блогер писал в соцсетях, что в Дагестане тяжело начать зарабатывать. Поэтому он делал все возможное, чтобы собрать всю волю в кулак и переехать в столицу.

"Я начинаю с нуля новую жизнь в большом городе", - говорил он.

Саид делился с подписчиками своими трудностями и благодарил их за поддержку. Последний пост он сделал 5 дней назад. Губденский разместил видео, в котором поздравил своего приятеля с покупкой нового автомобиля.

"Желаю, чтобы она не ломалась никогда, хайповала и приносила только радость!" - подписал он публикацию.