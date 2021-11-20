Выездная вакцинация в Латгале: по лесам и бездорожью

Молодой человек пару лет назад переехал из Курземе в Латгале, где неподалеку от Зилупе приобрел конюшню. Но сейчас Роберт изучает медицину и работает в ковид-отделении Резекненской больницы.

"Я уже год в медицине - в Резекненской больнице. Как я сюда попал?

Как-то раз я проснулся и понял, что это мое призвание - мне надо идти, это было еще до Covid-19, так я сюда попал. Свое будущее хочу связать с медициной и Резекненской больницей.

Я с первого сентября прошлого года работаю в ковид-отделении медицинским ассистентом. Параллельно я изучаю медицину на двух программах", - сказал Шкапарс.

Одна программа - помощник врача в Резекне, вторая - на Медицинском факультете в Латвийском университете. Там он учится на третьем курсе, на врача. Сейчас из-за многих дел пришлось взять академический.

У Шкапарса уже есть образование ветеринара. Он понял, что если может помогать животным, то сможет помочь и людям. Сейчас он не только работает в больнице в отделении Covid-19, но и Службе неотложной медицинской помощи, а также вакцинирует людей в Резекне, в том числе выезжая к людям на дом.

Он пояснил, что есть много людей, которые не смогли попасть на пункт вакцинации, так как у них нет своего транспорта или это не позволяет состояние здоровья.

"Я ездил на дом, и, что я могу сказать, в Латгале очень большие расстояния, особенно если мы говорим о сельских хуторах.

Сложнее всего для нас в Латгале - попасть в эти дома, так как хутора далеко от города, и там может быть бездорожье, и до пациентов нельзя добраться на легковых автомобилях", - рассказал Шкапарс.

Приходилось и застрять на дороге. "Бывало, что расстояние от одного человека до другого - каких 30 километров по бездорожью, по лесу, через поля.

Бывало и так, что дальше нельзя проехать, тогда машину оставляли на обочине, а дальше шли пешком", - рассказал Шкапарс.

Бывало, что на домашнюю вакцинацию собиралось больше людей, чем записалось - не два, а восемь. Люди обзванивали соседей, которые тоже хотели вакцинироваться.

Многие спрашивали, есть ли смысл вакцинироваться, если живешь "в лесу"? Но и тогда приходится встречаться с людьми, например, с почтальоном или продавщицей в магазине.