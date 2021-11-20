Получены сведения о движении группы мигрантов к границе Латвии

"Мы получили такую информацию от беженцев, которые с польской границы в Кузнице были отброшены обратно в Беларусь, что их направляют в Латвию. Это информация, которую мы получили сегодня по телефону от тех мигрантов. Часть из них остановилась в здании, часть двигается в сторону Латвии. В основном это мужчины, их ведут под конвоем", - рассказывает активистка.