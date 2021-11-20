Получены сведения о движении группы мигрантов к границе Латвии

Правозащитница, активистка и организатор акции "Матери на границе" Йоанна Станчук получила информацию о том, что около 100 мигрантов направляются в сторону Латвии.
"Мы получили такую информацию от беженцев, которые с польской границы в Кузнице были отброшены обратно в Беларусь, что их направляют в Латвию. Это информация, которую мы получили сегодня по телефону от тех мигрантов. Часть из них остановилась в здании, часть двигается в сторону Латвии. В основном это мужчины, их ведут под конвоем", - рассказывает активистка.
Латвийские пограничники указывают, что пока никакой повышенной активности со стороны Беларуси не наблюдается. Пограничники готовы к любому повороту, в том числе - к эскалации.
Тем временем на польско-белорусской границе собрались правозащитники, которые требуют от властей немедленно действовать и помочь попавшим в ужасные обстоятельства мигрантам, особенно женщинам и детям.