Корь способна обнулить иммунитет. Это особенно опасно при пандемии Covid-19

Самоа закрывалось на карантин еще до Covid-19 - от кори ФОТО: Getty Images

"Налицо определенное сходство между вирусом кори и вирусом ВИЧ, - размышляет де Сварт. - Последний тоже поражает клетки иммунной системы и разрушает ее. Разница в том, что ВИЧ делает это последовательно, но медленно, хронически".

Для человека мгновенная иммунная амнезия, вызываемая корью, уникальна. На собак и дельфинов сходным образом влияют соответственно вирусы чумки и морбилливирусы. Не исключено, что механизм в этих случаях аналогичный.

Три года на восстановление

После открытия иммунной амнезии кусочки пазла начали складываться в картинку. Потеряв клетки иммунной памяти, организм должен терпеливо обучаться тому, что знал прежде.

Исследование 2015 года показало, что этот процесс может занимать до трех лет. Примерно столько же требуется новорожденному, чтобы выработать иммунитет к наиболее распространенным патогенам.

"Младенцы часто простужаются и страдают желудочно-кишечными расстройствами. Им нужно время, чтобы приспособиться. Срок примерно тот же самый", - говорит де Сварт.

Переболев корью, дети снова оказываются под угрозой со стороны патогенов, с которыми раньше уже научились бороться. "Каждое проникновение в организм инфекции несет повышенный риск развития болезни. Возможно, для восстановления иммунитета надо заново переболеть всеми болезнями", - отмечает де Сварт.

Неудивительно, что корь повышает не только заболеваемость, но и смертность от других болезней. Исследование 2015 года, выполненное на обширном статистическом материале, указывает на связь между периодическим ростом детской смертности в Британии, США и Дании и вспышками кори.

Вакцинация детей от кори приносит дополнительную пользу в виде снижения смертности от других болезней, намного большего, чем от самой кори.

Нежданные последствия

Подводя итог, можно сказать, что корь оказывает глубокое влияние на состояние здоровья населения спустя годы после каждой ее вспышки.

Все взаимосвязано. Главной причиной эпидемии кори в Самоа стал крайне редкий трагический случай. Несколькими годами ранее две медсестры перепутали партии ампул и неправильно смешали вакцины от кори, свинки и краснухи, в результате чего погибли два ребенка.

Медсестер посадили в тюрьму, но болезненный инцидент породил у островитян массовое недоверие к прививкам, и к моменту вспышки 2019 года лишь 30% населения было вакцинировано от кори.

Гравюра 1870 года ФОТО: Getty Images

Проникнув на остров, вирус кори - один из самых заразных в мире, с коэффициентом R, колеблющимся от 12 до 18 (количество людей, которых в среднем успевает заразить один больной) - нашел там идеальные для себя условия.

Хотя властям удалось взять ситуацию под контроль, вспышка имела долговременные последствия. Не успела закончиться одна эпидемия, как пришла другая - 27 ноября 2020 года в Самоа был зарегистрирован первый случай Covid-19.

Благодаря островному положению и строгим карантинным мерам его массовое распространение смогли предотвратить. Но если бы этого не удалось сделать, предшествующая эпидемия кори, по оценкам экспертов, увеличила бы заболеваемость коронавирусом на 8%, а смертность - на два с лишним процента.

Самое тревожное то, что вспышки кори после массовой вакцинации от Covid-19 способны свести коллективный иммунитет к нулю.

"Сделав прививку от коронавируса, а потом заболев корью, человек может сказать себе: ерунда, какое это имеет отношение к моей защищенности от Covid-19? - говорит участник одного из исследований, профессор статистики университета Гранады Мишель Муньос. - Более чем вероятно, что это не так. Вы подхватили корь, и ваша защита пропала. Вы уже не в безопасности".

В условиях пандемии болеть корью крайне нежелательно. В связи с этим возникает еще один важный вопрос: если вы переболели корью, нужно ли заново прививаться от коронавируса?

Профессор де Сварт говорит, что обычно люди этого не делают, хотя мысль, на его взгляд, неплохая.

"Насколько мне известно, определенных рекомендаций на сей счет нет нигде, хотя это может оказаться полезным, - заметил он. - Так или иначе, люди, не привитые от кори, составляют незначительное меньшинство, так что, пожалуй, нет необходимости в каких-то специальных программах. Все нужно делать в индивидуальном порядке".

Единственный простой, но надежный совет - вакцинироваться, наконец, от кори, если вы до сих пор этого не сделали.