Видео ⟩ В Балви семейные врачи получают угрозы от местных жителей

Все это идет рука об руку с вакцинацией против Covid-19 и посещениями на дому в белом защитном костюме. Врач рассказала, что в современных условиях она выезжает только на серьезные вызовы. "Как раньше, из-за больной спины - уже не получается", - говорит она.

Для ведения пациентов с Covid-19, с ними приходится созваниваться фактически каждый день - показания об их самочувствии фиксируются и документируются. "Каждый переболевший уверяет - больше никогда не хочу этого переживать", - рассказывает Лига Козловска.

В связи с работой сотрудники этой практики получали угрозы от жителей - было осквернено здание практики, наклеены плакаты, агитирующие против вакцин. "Когда говорят, что убьют, голову отрубят - тогда, конечно, страшно. Один раз такое сказали мне, второй - медсестре, - рассказывает врач Элина Каптейне.

Медики переболели Covid-19, одна из них похоронила своего дедушку, который сомневался в вакцинах.

"Многие наши коллеги уже выгорели, и на всех собраниях кто-то говорит, что уже хочет на пенсию, и что не хочет больше заниматься таким никогда в жизни", - делится Лига Козловска. Врачи рассказали, что, не смотря на то, что рабочий коллектив у них большой, работу часто приходится брать с собой домой. "Главная поддержка - доверие семейному врачу", - заключает медик.