Вс, 21.11.2021
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Алан, мигрант на белорусско-польской границе

В воскресенье местами пройдет мокрый снег

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

В воскресенье во многих районах Латвии пройдет дождь, в южной части страны ожидаются продолжительные дожди, местами мокрый снег и сильные осадки, прогнозируют синоптики.

Днем начиная с северо-запада небо на некоторое время прояснится. Вечером на дорогах может образоваться наледь.

Галерея: Снег в Риге

Ветер слабый, северный, северо-западный. Температура воздуха днем не превысит +2...+7 градусов.

Галерея: Снег в Латвии

В первой половине дня в Риге ожидаются дожди, вечером небо прояснится, но местами возможны кратковременные осадки. Ветер слабый; максимальная температура воздуха +6 градусов.

Погода определяется зоной низкого давления. Атмосферное давление 995-998 гектопаскалей на уровне моря.


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