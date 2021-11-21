В воскресенье местами пройдет мокрый снег
В воскресенье во многих районах Латвии пройдет дождь, в южной части страны ожидаются продолжительные дожди, местами мокрый снег и сильные осадки, прогнозируют синоптики.
В воскресенье во многих районах Латвии пройдет дождь, в южной части страны ожидаются продолжительные дожди, местами мокрый снег и сильные осадки, прогнозируют синоптики.
Днем начиная с северо-запада небо на некоторое время прояснится. Вечером на дорогах может образоваться наледь.
Галерея: Снег в Риге
Ветер слабый, северный, северо-западный. Температура воздуха днем не превысит +2...+7 градусов.
Галерея: Снег в Латвии
В первой половине дня в Риге ожидаются дожди, вечером небо прояснится, но местами возможны кратковременные осадки. Ветер слабый; максимальная температура воздуха +6 градусов.
Погода определяется зоной низкого давления. Атмосферное давление 995-998 гектопаскалей на уровне моря.