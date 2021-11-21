Полиция просит помощи в поисках 13-летнего Алексиса

Зиемельский участок полиции разыскивает пропавшего без вести Алексиса Курданина 2008 г. рожд., который 20 ноября навестил свою бабушку на улице Лиенес, ушел оттуда и до сих пор не вернулся домой.

Мальчик ростом 1,60 метра, среднего телосложения. У него светлые короткие волосы. Был одет в синюю куртку и спортивную обувь.