Полиция просит помощи в поисках 13-летнего Алексиса
Государственная полиция просит у общества помощи в поисках мальчика, пропавшего после посещения своей бабушки в Риге, сообщили агентству LЕТА в полиции.
Государственная полиция просит у общества помощи в поисках мальчика, пропавшего после посещения своей бабушки в Риге, сообщили агентству LЕТА в полиции.
Зиемельский участок полиции разыскивает пропавшего без вести Алексиса Курданина 2008 г. рожд., который 20 ноября навестил свою бабушку на улице Лиенес, ушел оттуда и до сих пор не вернулся домой.
Мальчик ростом 1,60 метра, среднего телосложения. У него светлые короткие волосы. Был одет в синюю куртку и спортивную обувь.
Полиция просит всех, у кого есть информация о его местонахождении, звонить по телефону 67086000 или 110.