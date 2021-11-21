Животным нужна помощь! Трагедия в приюте - в пожаре уничтожен кошачий домик

Андрис Томасе, основатель общества Ar sirdi delnā, пишет в социальной сети Facebook: "В приюте ночью вспыхнул пожар, в котором дотла сгорел кошачий домик. К сожалению, часть животных погибла, но большую часть кошек Гундеге и ее матери Ивете удалось спасти, буквально вытащив их из огня.

На данный момент около 40 котов в панике бегают вокруг, пытаясь выяснить, где их дом - их единственное убежище.

Кошки в основном пугливы, но всегда жили в помещении, поэтому травмы, паника и надвигающийся мороз для них могут стать судьбоносными".

Томасе говорит, что в настоящее время есть большая потребность в кошачьих поводках, но больше всего требуется приют для кошек - контейнер с подогревом, модуль, дом на колесах или что-нибудь еще, где кошки смогут согреться.

Несколько пострадавших животных уже доставлены в клинику, и врачи готовы разместить их по мере необходимости, поэтому приют остро нуждается в финансовой помощи.

Общество защиты животных просит общественность по возможности помочь в это нелегкое время.