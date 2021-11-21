Вс, 21.11.2021
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Алан, мигрант на белорусско-польской границе
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Животным нужна помощь! Трагедия в приюте - в пожаре уничтожен кошачий домик

ФОТО: DZAB ''Ķepu-ķepā''/Facebook.com

Ночью на воскресенье, 21 ноября, в кошачьем домике Общества защиты животных Ķepu-Ķepā произошел разрушительный пожар. К сожалению, часть животных погибла. Общество защиты животных просит общественность по возможности помочь в это нелегкое время.

Андрис Томасе, основатель общества Ar sirdi delnā, пишет в социальной сети Facebook: "В приюте ночью вспыхнул пожар, в котором дотла сгорел кошачий домик. К сожалению, часть животных погибла, но большую часть кошек Гундеге и ее матери Ивете удалось спасти, буквально вытащив их из огня.

На данный момент около 40 котов в панике бегают вокруг, пытаясь выяснить, где их дом - их единственное убежище.

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Кошки в основном пугливы, но всегда жили в помещении, поэтому травмы, паника и надвигающийся мороз для них могут стать судьбоносными".

Томасе говорит, что в настоящее время есть большая потребность в кошачьих поводках, но больше всего требуется приют для кошек - контейнер с подогревом, модуль, дом на колесах или что-нибудь еще, где кошки смогут согреться.

Несколько пострадавших животных уже доставлены в клинику, и врачи готовы разместить их по мере необходимости, поэтому приют остро нуждается в финансовой помощи.

Общество защиты животных просит общественность по возможности помочь в это нелегкое время.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA „ĶEPU-ĶEPĀ”

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