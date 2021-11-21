Вс, 21.11.2021
Мы должны быть готовы к тому, что эта проблема будет длиться месяцами. В этом я не сомневаюсь Мариуш Блащак, министр обороны Польши, о кризисе мигрантов
Мариуш Блащак, министр обороны Польши, о кризисе мигрантов
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Выявлено 493 новых случая Covid-19, скончались 10 человек

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

За минувшие сутки в Латвии выявлено 493 новых случая Covid-19, поступила информация о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека в возрасте от 80 до 89 лет.

7 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Три человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 295 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 198 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 795,2 до 754,9 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,6%. Было сделано 5754 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 246 116 человек, 3950 человек с этим заболеванием умерли.


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