Выявлено 493 новых случая Covid-19, скончались 10 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 493 новых случая Covid-19, поступила информация о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 493 новых случая Covid-19, поступила информация о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
7 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Три человека были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 295 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 198 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 795,2 до 754,9 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 8,6%. Было сделано 5754 теста.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 246 116 человек, 3950 человек с этим заболеванием умерли.