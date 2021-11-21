Выявлено 493 новых случая Covid-19, скончались 10 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека в возрасте от 80 до 89 лет.

7 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Три человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 295 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 198 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 795,2 до 754,9 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,6%. Было сделано 5754 теста.