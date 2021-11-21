Видео ⟩ Водитель автобуса в Балви отказался брать на рейс девочку-подростка

Девочка хотела оплатить билет на автобус банковской картой, но после двух попыток транзакция не удалась.

Мать попросила передать телефон водителю, чтобы обсудить, что она встретит ребенка на остановке и вернет деньги за билет. Однако мужчина был категорически против такого варианта.

Женя рассказывает о случившемся: "Я пошла встретить девочку на остановке, чтобы поговорить с водителем. Он сказал, что в 15 лет девочка уже не ребенок. Но дети для матери навсегда остаются детьми. Водитель был очень груб, агрессивен и выпустил сигаретный дым мне в лицо. Он также сказал, что моя дочь могла сбегать на автовокзал Балви и снять деньги, но там нет банкомата SEB banka".

Девочка благополучно добралась до дома только потому, что молодой парень на автовокзале оплатил ей билет стоимостью в пять евро. Однако Женя глубоко опечалена бесчеловечным поведением водителя.

Девочка хотела попасть домой рейсом Валмиера - Резекне. Представитель Валмиерского перевозчика был проинформирован о ситуации, но объяснение в том, что девочку не взяли из страха получить штраф за перевозку безбилетника.

Управление автомобильного транспорта выяснило, что в тот день предприятие Swedbank действительно выпустило заявление о проблемах в межбанковских платежах. Платежные услуги для этого перевозчика предоставляет именно этот банк.

Дирекция автотранспорта рекомендует в таких случаях иметь с собой наличные деньги.