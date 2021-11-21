Вс, 21.11.2021
Я все равно не буду их останавливать, потому что они не приезжают в мою страну, а едут к вам Александр Лукашенко о мигрантах
Александр Лукашенко о мигрантах

Видео ⟩ Водитель автобуса в Балви отказался брать на рейс девочку-подростка

ФОТО: antoniodiaz/Shutterstock.com

Утром 1 ноября дочь Жени из Латгалии поехала в Балви за второй дозой вакцины. Получив ее, девочка поспешила на автовокзал, чтобы на автобусе отправиться домой в деревню Пудерово. Однако привычная поездка обернулась совершенно неожиданно, - передает программа Bez Tabu.

Девочка хотела оплатить билет на автобус банковской картой, но после двух попыток транзакция не удалась.

Мать попросила передать телефон водителю, чтобы обсудить, что она встретит ребенка на остановке и вернет деньги за билет. Однако мужчина был категорически против такого варианта.

Женя рассказывает о случившемся: "Я пошла встретить девочку на остановке, чтобы поговорить с водителем. Он сказал, что в 15 лет девочка уже не ребенок. Но дети для матери навсегда остаются детьми. Водитель был очень груб, агрессивен и выпустил сигаретный дым мне в лицо. Он также сказал, что моя дочь могла сбегать на автовокзал Балви и снять деньги, но там нет банкомата SEB banka".

Девочка благополучно добралась до дома только потому, что молодой парень на автовокзале оплатил ей билет стоимостью в пять евро. Однако Женя глубоко опечалена бесчеловечным поведением водителя.

Девочка хотела попасть домой рейсом Валмиера - Резекне. Представитель Валмиерского перевозчика был проинформирован о ситуации, но объяснение в том, что девочку не взяли из страха получить штраф за перевозку безбилетника.

Управление автомобильного транспорта выяснило, что в тот день предприятие Swedbank действительно выпустило заявление о проблемах в межбанковских платежах. Платежные услуги для этого перевозчика предоставляет именно этот банк.

Дирекция автотранспорта рекомендует в таких случаях иметь с собой наличные деньги.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)


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